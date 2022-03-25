Abdullah Avcı Trabzonspor ile rekora 4 puan uzakta

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı kariyerinin en iyi dönemini yaşarken, rekor kırmaya hazırlanıyor. 2016-17 sezonunda 34 maçta 73 puan toplayan tecrübeli teknik adam 30 maçta 70 puan topladığı Bordo-Mavililer'le elde edeceği 4 puanla kariyerinin en yüksek puanına ulaşmış olacak. 58 yaşındaki Avcı 30. haftalar itibariyle kariyerinin en yüksek puanına ulaşırken, 2016-17 sezonunda Başakşehir'in başında 34 maçta 73 puan elde etmişti. Başarılı hoca sezonun kalan bölümünde 4 puan daha elde etmesi halinde bir sezonda kulüp kariyerinin en yüksek puanını toplamış olacak. Karadeniz ekibiyle Süper Kupa kazanan Abdullah Avcı 10 yıl çalıştırdığı Medipol Başakşehir ile 3 kez kapısından döndüğü Süper Lig şampiyonluğunu bu sezon gün sayıyor.