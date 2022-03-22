Rusya ve Ukrayna Ligi'nde oynayan oyuncularla ilgili flaş gelişme: TFF 7 Nisan'a kadar transfer onayı verdi

Ayrıca Süper Lig kulüpleri, TFF'nin ilgili talimat ve düzenlemelere uymak koşulu ile Ukrayna ve Rusya Futbol Federasyonuna bağlı kulüplerde yabancı uyruklu statüde tescilli olan ve sözleşmesi askıya alınan antrenörler ile 2021-2022 sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzalayabilecek.