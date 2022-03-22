Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.03.2022 21:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.03.2022 22:06
    ABONE OL

    Rusya ve Ukrayna Ligi'nde oynayan oyuncularla ilgili flaş gelişme: TFF 7 Nisan'a kadar transfer onayı verdi

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından sporcuların yaşadığı problemli durum ile ilgili açıklama geldi. Buna göre belirtilen ülkelerde forma giyen yabancı futbolcular 7 Nisan'a kadar ülkemize transfer olabilecek.

    TFF 7 Nisan’a kadar transfer onayı verdi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, FIFA'nın Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Ukrayna ile Rusya Futbol Federasyonlarına bağlı kulüplerde tescilli futbolcu ve antrenörler hakkında aldığı karar uyarınca Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişiklik yaptı.

    TFF'den yapılan açıklamaya göre talimata eklenen geçici maddeyle kulüpler, Ukrayna ile Rusya Futbol Federasyonlarına bağlı kulüplerde yabancı uyruklu statüde tescilli olan futbolculardan en fazla ikisiyle 2021-2022 sezon sonuna kadar imzalayacakları sözleşmeleri 7 Nisan'a kadar tescil ettirebilecek.

    Bu kapsamda yeni oyuncu tescil ettiren kulüplerin A takım listelerini bu futbolcular yönünden en geç 8 Nisan 2022 tarihine kadar ve tescili takip eden ilk resmi müsabakalarından 24 saat önce revize etmeleri mümkün olacak.

        Kulüpler, Ukrayna Futbol Federasyonuna bağlı kulüplerde tescilli diğer futbolculardan (amatör, kadın ve futsal), en fazla ikisini 2021-2022 sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere 7 Nisan'a kadar tescil ettirebilecek.

        Ayrıca Süper Lig kulüpleri, TFF'nin ilgili talimat ve düzenlemelere uymak koşulu ile Ukrayna ve Rusya Futbol Federasyonuna bağlı kulüplerde yabancı uyruklu statüde tescilli olan ve sözleşmesi askıya alınan antrenörler ile 2021-2022 sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzalayabilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sağlık Bakanı Koca’dan önemli açıklamalar
        Haberler Spor Rusya ve Ukrayna Ligi'nde oynayan oyuncularla ilgili flaş gelişme: TFF 7 Nisan'a kadar transfer onayı verdi
            SON DAKİKA