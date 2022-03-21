Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ihalesi açıklaması! 'Çok derinlemesine bilgi sahibi değiliz'

Yayın ihalesi konusunda Kulüpler Birliği Vakfı içinde fikir ayrılıklarına tanık olmadım. Bu, gerçekle hiçbir şekilde örtüşmeyen bir ifade. Bütün kulüplerin tek ortak noktası, bu ihaleden mümkün olduğu kadar fazla gelir elde etmek. Başından beri kulüpler ve Kulüpler Birliği Vakfı olarak net tavrımız bu." ifadelerini kullandı.

TFF'nin, yayın ihalesinde kulüplerin en yüksek geliri sağlaması için elinden gelen gayreti gösterdiğini kaydeden Ağaoğlu, "TRT'ye ihalenin bir paketi verilmişti. TRT çekildikten sonra önümüze farklı bir fotoğraf geldi. TFF de kulüplerin onayını aldıktan sonra bir karar verecek." diye konuştu.