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    • Spor
    • 21.03.2022 17:01
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    • 21.03.2022 17:01
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    Trabzonspor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıkıyor

    Süper Lig'in 31. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak Trabzonspor'da derbi biletleri yarın satışa çıkacak. Bordo-mavililerden yapılan açıklamaya göre en ucuz biletin 350 lira olacağı duyuruldu.

    Trabzonspor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıkıyor

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 3 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkarılacak.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, bilet fiyatları, kale arkası tribün için 350 lira, Fırtına tribün için 450 lira, Doğu tribün için 650 lira, Batı tribün için 750 lira, VIP Silver için bin 750 lira, VIP Gold için 2 bin 500 lira, VIP Platinum için de 3 bin 250 lira olarak belirlendi.

    Biletlerin yarın saat 11.00'de satışa sunulacağı kaydedildi.

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