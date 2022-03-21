Merih Demiral’ın Atalanta’daki takım arkadaşı Moustapha Cisse'nin ilginç hikayesi

Merih Demiral'ın Atalanta'daki takım arkadaşı ilginç hikayesiyle adından söz ettiriyor. Gineli forvet bir ay içinde dipten, tırnaklarıyla kazıyarak İtalya futbolunun zirvesine kadar yükseldi.
MÜLTECİLERDEN KURULU BİR TAKIMDA OYNUYORDU
Amatör futboldan İtalyan Ligi'ne geçiş yapan Moustapha Cisse, Atalanta formasıyla çıktığı ilk lig maçında Bologna ağlarını havalandırmayı başardı. 18 yaşındaki Cisse 1 ay önce 8. ligde tamamen mültecilerden kurulu bir takımda oynuyordu.
Geçtiğimiz ay Atalanta altyapısına davet edilen Gineli oyuncu kısa zamanda kendisini ispatlamayı başardı. 18 yaşındaki Cisse, Serie A'daki ilk maçında Bologna'ya karşı Atalanta'nın galibiyet golünü attı.