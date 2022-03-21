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    • 21.03.2022 15:07
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    • 21.03.2022 15:07
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    Galatasaray'da Semih Kaya'nın sağ bek faciası! Rakamlar şok etkisi yarattı

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray Gaziantep'te rakibine kaybederken, maçın en çok konuşulan isimlerinden biri de Semih Kaya oldu. Sağ bekte görev alan Kaya, sergilediği kötü performansla taraftarlardan tepki çekti.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Semih Kaya’nın sağ bek faciası

    Galatasaray, Gaziantep deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle dönerken maçın en çok konuşulan isimlerinden birisi Semih Kaya oldu. Teknik direktör Domenec Torrent'in Omar ve Boey'in yokluğunda sağ bekte görev verdiği tecrübeli futbolcu oynadığı kötü futbol ve yaptığı hatalarla taraftarların büyük tepkisini topladı.



    Semih'in sağ bekte görev yaptığı maçlar dikkate alındığında, Torrent'in ne kadar büyük bir tercih hatası yaptığı gözler önüne seriliyor. 31 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca 13 maçta savunmanın sağında oynadı. Galatasaray ve Yeni Malatyaspor, Semih Kaya'nın sağ bekte görev yaptığı bu karşılaşmalarda sadece 2 galibiyet alabilirken, 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı.



    Galatasaray, Semih'in sağ bek olarak oynadığı 5 maçtaki tek galibiyetini 2013-2014 sezonunda Roberto Mancini yönetiminde Trabzonspor deplasmanında yaşamıştı. Sarı-Kırmızılılar diğer 4 maçta ise Başakşehir'e 4-0 yenilirken, Fenerbahçe ve Erzurumspor'la berabere kaldı. Son olarak da Gaziantep deplasmanında 3-1'lik mağlubiyet yaşandı.



        Yeni Malatyaspor ise Semih'in defansın sağında forma giydiği son 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Torrent'in Gaziantep'te sağ bekte oynattığı tecrübeli futbolcu özellikle 3. golde yaptığı büyük hata ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

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