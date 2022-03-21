Galatasaray'da Semih Kaya'nın sağ bek faciası! Rakamlar şok etkisi yarattı





Semih'in sağ bekte görev yaptığı maçlar dikkate alındığında, Torrent'in ne kadar büyük bir tercih hatası yaptığı gözler önüne seriliyor. 31 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca 13 maçta savunmanın sağında oynadı. Galatasaray ve Yeni Malatyaspor, Semih Kaya'nın sağ bekte görev yaptığı bu karşılaşmalarda sadece 2 galibiyet alabilirken, 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı.