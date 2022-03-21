Barcelona maçları ve derbi zaferi ile umut veren Aslan Gaziantep'te dağıldı

- Spor
- 21.03.2022 Gazete
MAXİM'DEN HARİKA BİR SERVİS
81. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasındaki Maxim'in pasıyla kalenin dibinde buluşan Figueiredo topu filelerle buluşturdu: 3-1. Kalan dakikalarda skor değişmedi.
GOMİS KADER ADAMI OLDU
İlk yarıda Galatasaray'ı öne geçiren Gomis ikinci yarıda skor 2-1'lik yüzde yüzlük bir fırsatı harcadı. Kısa süre sonra Gaziantep 3. golü attı.
MORUTAN'DAN 69 DAKİKA İÇİNDE TAM 10 TOP KAYBI
Galatasaray adına günün en büyük hayal kırıklıklarından birisi Morutan oldu... Maça 11'de başlayan ve 69 dakika sahada kalan Rumen yıldız isabetli şut atamadı ve isabetli orta yapamadı. Hiç top çalamayan Morutan buna karşın 10 top kaybı yaptı. Morutan'ın kötü futbolu taraftarları adeta çileden çıkardı.
SAĞ BEK KRİZİ PAHALIYA PATLADI
Omar ve Boey'in yokluğunda sağ bekte oynayan Semih büyük hatalar yaptı. Gaziantep maçı öncesi Galatasaray'da Semih Kaya sürprizi yaşandı. Takımın iki sağ beki Sacha Boey rahatsızlığı, Omar Elabdellaoui ile sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Teknik direktör Torrent'in mecburen savunmanın sağında oynattığı Semih Kaya kötü bir performans sergiledi. Tecrübeli futbolcunun ceza sahası içinde Maxim'e kaybettiği top sonrası 3. gol geldi.
SAÇMA BİR PENALTIYDI!
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Gaziantep maçı sonrası rakiplerinin kazandığı penaltıyı eleştirdi. Katalan hoca, "Aleyhimize verilen penaltı çok saçma bir penaltıydı, o pozisyonun neden penaltı olduğunu anlayamıyorum." dedi. Torrent maç ile ilgili ie, "Çok dengeli bir maç vardı. Sonuç, sahadaki oyunu net şekilde yansıtmıyor. Futbol, adil bir oyun değil. Yenilgiyi hak etmedik" diye konuştu.
KAPTAN 3 GOLLE GERİ DÖNDÜ!
Geçirdiği ağır sakatlığın ardından 97 gün sonra sahalara dönen Muslera kötü bir maç çıkardı. Uruguaylı kaleci 3 gole engel olamadı. 13 Aralık 2021 tarihinde oynanan Sivasspor maçında sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak olan Fernando Muslera geri döndü. Gaziantep deplasmanında 11'de sahaya çıkan Uruguaylı kaleci 97 günlük hasrete son verdi. Son dönemdeki performansıyla büyük alkış alan Inaki Pena'dan formayı geri alan Muslera kötü bir maç çıkardı. İlk yarıda yaptığı pas hataları ile dikkatleri çeken 35 yaşındaki kaleci, Gaziantep'in 3 golüne de engel olamadı. Yaşadığı maç eksikliği dikkatleri çeken Muslera'nın 11'de olması taraftarları da ikiyi böldü. Bazı taraftarlar sosyal medyada, "Keşke Pena oynasaydı" dedi.
AYAĞIM 2 KEZ KIRILABİLİRDİ
Galatasaraylı Kerem Aktüroğlu maçın ardından hakemlere tepki gösterdi. Kerem, "Çok yoğun bir tempodan çıktık. 10. günde 4. maçımızdı. Kazanıp gitmek istiyorduk. Olmadı. Hakem arkadaşımız, kardeşimiz, 'Bilader, kardeşim' diyen hakem ağabeyimiz, pozisyonu sorduk, 30 saniye sonra "Bakıldı, önüne bak" diyor. Nasıl bakıldı? 2 kez ayağım kıralabilirdi" diyerek hakem Arda Kardeşler'i eleştirdi. Kerem şu ifadeleri kullandı: "Gaziantep sıfr sarı kartla maçı tamamladı. Hakemlerle güzel konuşuyoruz ama onların tavrı çok farklı. Hocam bir bakılsa dediğimiz zaman 'bakıldı' diyorlar. Bizim aleyhimize olunca 3-4 dakika bakıyorlar."