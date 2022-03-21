Barcelona maçları ve derbi zaferi ile umut veren Aslan Gaziantep'te dağıldı





SAÇMA BİR PENALTIYDI!

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Gaziantep maçı sonrası rakiplerinin kazandığı penaltıyı eleştirdi. Katalan hoca, "Aleyhimize verilen penaltı çok saçma bir penaltıydı, o pozisyonun neden penaltı olduğunu anlayamıyorum." dedi. Torrent maç ile ilgili ie, "Çok dengeli bir maç vardı. Sonuç, sahadaki oyunu net şekilde yansıtmıyor. Futbol, adil bir oyun değil. Yenilgiyi hak etmedik" diye konuştu.