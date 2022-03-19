Çaykur Rizespor maçı ardından Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu





DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

"Ancak 3 penaltı golüne yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Tek üzüntüm oynadığımız futbolun tüm olumsuz şartlara rağmen puan getirmemiş olması. Bunun dışında oyuncularımın ortaya koyduğu kazanma azmi ve pozitif futboldan memnun olduğumu söyleyebilirim. Evet biz bugün burada kaybettik ama biz buna bir erteleme olarak bakıyoruz. Şampiyonluk kutlamalarını bu yenilgiyle 1 hafta ertelemiş olduk. Biz olaya böyle bakıyoruz. Herkes çok iyi bilmeli ki değişen bir şey olmayacak. Hem ligi hem de kupayı kazanacak gücümüz ve kalitemiz var."