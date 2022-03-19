Çaykur Rizespor maçı ardından Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu

Süper Lig'de 13 maç aranın ardından 2. yenilgisini Rize deplasmanında alan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı şu ifadeleri kullandı: "Hava şartları, oyundaki pas kalitesini sarstı. Ama yine de normal şartlarda devre arasına 2-0 önde girebilirdik. Çok önemli 2 pozisyonumuz vardı. Bu hava şartlarında dönen topları geri alıyoruz, devam ediyoruz. Bu 2. yarıda yoğunlaştı ve golü bulduk. Maç boyunca oyun bizdeydi. İstesek 2-2'den sonra oyunu da tutabilirdik ama kazanmak istedik."
DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK
"Ancak 3 penaltı golüne yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Tek üzüntüm oynadığımız futbolun tüm olumsuz şartlara rağmen puan getirmemiş olması. Bunun dışında oyuncularımın ortaya koyduğu kazanma azmi ve pozitif futboldan memnun olduğumu söyleyebilirim. Evet biz bugün burada kaybettik ama biz buna bir erteleme olarak bakıyoruz. Şampiyonluk kutlamalarını bu yenilgiyle 1 hafta ertelemiş olduk. Biz olaya böyle bakıyoruz. Herkes çok iyi bilmeli ki değişen bir şey olmayacak. Hem ligi hem de kupayı kazanacak gücümüz ve kalitemiz var."
3 PENALTININ 3'Ü DE AYNI KÖŞEYE
Rizespor attığı 3 golün tamamını penaltı vuruşlarından buldu. Çaykur Rizespor'un penaltılarını 2. yarıda oyuna dahil olan Finli oyuncu Joel Pohjanpolo kullandı. Pohjanpolo ilki havadan ikisi yerden olmak üzere penaltıları aynı köşeye kullandı. İlk penaltıdan kımıldayamayan kaleci Erce diğer 2 penaltıda ters köşeye yattı. Rize böylece Bülent Korkmaz yönetiminde ilk kez kazandı.