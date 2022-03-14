Büyük gerilim yaşayan Galatasaray ve Beşiktaş sıfır derecede karşılaşacak

Süper Lig'de haftanın perdesi derbiyle kapacak. Şampiyonluk yarışından çok uzakta kalan Galatasaray ve Beşiktaş saat 20.00'de Nef Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Ezeli rakiplerin son günlerdeki sert tartışmaları nedeniyle gerilen dev maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Maç saatinde kar yağışı beklenmezken, hava sıcaklığının sıfır derece olması tahmin ediliyor. Zorlu derbi öncesi Galatasaray'da sakat veya cezalı bulunmuyor.
Beşiktaş cephesinde ise sıkıntı var. Sakatlıkları devam eden Pjanic, Welinton ve N'Koudou bu akşam takımdaki yerini alamayacak. Ezeli rakipyer bu akşam tarihlerinde 351. kez birbirine rakip olacak. 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 350 maçın 123'ünü Galatasaray, 113'ünü Kartal kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-Kırmızılıların 488 golüne, Siyah-Beyazlılar 458 golle karşılık verdi.