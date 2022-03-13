Trabzonspor evinde Göztepe’yi devirdi

Trabzon evinde Göztepe'yi 4-2 yenerek şampiyonluk için geri sayıma başladı... 27'de Arslanagic'in kafa vuruşunda topu kale çizgisi üzerinde Ahmetcan uzaklaştırdı. 31'de Halil, Denswil'den sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi: 0-1. Golden 3 dakika sonra Nwakaeme şık bir vuruşla eşitlik golünü kaydetti: 1-1. 37'de topu kendi yarı sahasından alan Visca müthiş bir hızla ceza sahasına girdi. Pasında Abdülkadir Ömür topu boş ağlara gönderdi: 2-1... 43'te Berkan'ın ortasında Soner Aydoğdu beraberlik golünü attı: 2-2... 49'da Nwakaeme'nin müthiş pasında Djaniny takımını öne geçirdi: 3-2... 53'te Visca'nın asistinde Abdülkadir Ömür farkı 2'ye çıkartan golü attı: 4-2. 76'da Visca'nın şutu direği yaladı. 90+3'te Lourency'nin ortasında Ahmetcan topu bir kez daha çizgi üzerinden çıkardı. 90+4'te Bakasetas yüzde 100'ü kaçırdı...