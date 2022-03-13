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    Trabzonspor evinde Göztepe’yi devirdi

    Trabzon evinde Göztepe'yi 4-2 yenerek şampiyonluk için geri sayıma başladı... İlk yarıda tutuk olan Fırtına, Göztepe engelini Nwakaeme, A.Ömür (2) ve Djaniny ile aştı. Lider, puan farkını 18'e çıkardı.

    Ömür boyu mutluluk

    Trabzon evinde Göztepe'yi 4-2 yenerek şampiyonluk için geri sayıma başladı... 27'de Arslanagic'in kafa vuruşunda topu kale çizgisi üzerinde Ahmetcan uzaklaştırdı. 31'de Halil, Denswil'den sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi: 0-1. Golden 3 dakika sonra Nwakaeme şık bir vuruşla eşitlik golünü kaydetti: 1-1. 37'de topu kendi yarı sahasından alan Visca müthiş bir hızla ceza sahasına girdi. Pasında Abdülkadir Ömür topu boş ağlara gönderdi: 2-1... 43'te Berkan'ın ortasında Soner Aydoğdu beraberlik golünü attı: 2-2... 49'da Nwakaeme'nin müthiş pasında Djaniny takımını öne geçirdi: 3-2... 53'te Visca'nın asistinde Abdülkadir Ömür farkı 2'ye çıkartan golü attı: 4-2. 76'da Visca'nın şutu direği yaladı. 90+3'te Lourency'nin ortasında Ahmetcan topu bir kez daha çizgi üzerinden çıkardı. 90+4'te Bakasetas yüzde 100'ü kaçırdı...

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