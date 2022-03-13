Kara Kartal’a Josef müjdesi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına dün Vodafone Park'ta yaptığı çalışmayla devam etti... Josef de Souza dün takımla çalışmalara katıldı. Rıdvan Yılmaz, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Welinton ve Mert Günok çalışmada yer almadı. Yoğun kar altında gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular bir hayli hırslıydı.

SERDAR İÇİN GELİYORLAR!

Kartal'ın öz kaynaklarından olan Serdar Saatçı için Empoli'nin transfer çalışmalarına başladığı öğrenildi. İtalyan Ligi ekiplerinden Empoli'nin genç stoperi pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde yakından izleyeceği belirtildi. 19 yaşındaki genç yıldız 2020 yılında Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı. Vida'ya benzerliği ile dikkat çeken Serdar'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Serdar son olarak Başakşehir maçında 90 dakika oynadı.

ATIBA'DAN ÖZEL İSTEK!

Beşiktaş'ta Başakşehir maçında sakatlanan Kanadalı yıldız oyuncu Atiba, teknik direktör Önder Karaveli ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Derbide oynama ihtimali az olan yıldız oyuncu Karaveli'ye G.Saray'a karşı oynamak istediğini söyledi. Beşiktaş'ın daha önce yaptığı açıklamada Kanadalı oyuncunun uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtilmişti. Atiba bu sezon Süper Lig'de 18 karşılaşmada forma giydi. 1 gole imza attı. Tecrübeli oyuncunun derbide oynayıp oynamayacağı merak konusu....

FENERBAHÇE STATTA ÇALIŞTI

Fenerbahçe Alanyaspor maçının hazırlıklarını dün Ülker Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı ve ardından özel uçakla Alanya'ya gitti. Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'nin zemininin bozulmaması için idmanı stadyumda yaptığı açıklandı. Antrenman taktik ağırlıklı gerçekleştirildi.

MERT HAKAN'IN CEZASI ONANDI

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonspor'un Polonyalı sol beki Tymoteusz Puchacz'ın ikişer maçlık men cezalarını dün onadı.

TFF'DEN FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR'E CEVAP

TFF, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi. Açıklamada "Nefret, tehdit, husumet, gibi söylemlerin spor kültüründe asla yeri yoktur. Ali Koç'un daha çok, mesnetsiz ve kurgu ürünü sosyal medya "malzeme"lerini içeren, TFF kurumu, yöneticileri, MHK ve görevlileriyle ilgili küçük düşürücü söylemleri temsil ettiği başkanlık sorumluluğuna yakışmamıştır" denildi. TFF ayrıca Başakşehir'in hakem atamaları ile ilgili eleştirilerine de sert tepki gösterdi.

FENER ALANYA'DA 3 PUAN ARIYOR

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe bugün saat 19.00'da ligin güçlü takımlarından Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Maçı Volkan Bayarslan yönetecek.

BAŞAKŞEHİR-ANTALYA MAÇI 14 MART'A ERTELENDİ

Süper Lig'de bugün saat 16.00'da oynanacak olan Başakşehir-Antalyaspor maçı İstanbul'daki olumsuz hava koşulları sebebiyle 14 Mart'a ertelendi. Ertelenen Başakşehir-Antalya maçı haricinde ise bugün saat 13.30'da Kayserispor- Konyaspor maçı, 16.00'da ise Adana Demirspor-Sivasspor, 19.00'da ise Alanya- Fenerbahçe maçları oynanacak.

ÖZER HURMACI FUTBOLA VEDA ETTİ

BİR dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'da forma giyen Özer Hurmacı, aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Bir açıklama yapan Hurmacı, "Bu güzel yıllarda yanımda olan başta saygıdeğer hocam Aykut Kocaman'a, Fenerbahçe, Trabzonspor, Ankaraspor, Bursaspor ve formalarını gururla taşıdığım tüm değerli camialara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

RONALDO HAT-TİRCK YAPTI

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United sahasında Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Manchester'ın maçtaki 3 golünü de Cristiano Ronaldo kaydetti. Tottenham'ın golleri ise Kane (penaltıdan) ve Maguire'den (kendi kalesine) geldi. Manchester United bu sonuçla ligde puanını 50'ye yükseltti. Tottenham 45 puanda kaldı.

LEBRON JAMES 50 ATTI LA LAKERS KAZANDI

NBA'de Los Angeles Lakers, LeBron James'in 50 sayı attığı maçta Washington Wizards'ı 122-109 yendi. Diğer maçlar: Boston-Detroit: 114-103, Atlanta -La Clippers: 112-106, Miami-Cleveland: 117- 105, New Orleans -Charlotte : 120-142, Memphis -New York : 118-114, Houston- Dallas : 100-113, San Antonio-Utah: 104- 102, Phoenix-Toronto: 112-117.

ANELKA: MBAPPE'NİN ŞÜPHESİ KALMAMIŞTIR

Fransız futbol efsanesi Nicolas Anelka, Mbappe Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olma ihtimali hakkında konuştu. Anelka, "Mbappe'nin PSG'de kalma kararı verebileceğine inanmıyorum. Şüpheleri varsa son maçtan sonra değişmiştir" diye konuştu. Real Madrid ile Devler Ligi şampiyonluğu yaşayan Anelka bir dönem Fenerbahçe formasını giymişti.

ALTAY MÜCADELEYİ BIRAKMIYOR!

Küme düşme hattında yer alan iki takımın maçında Altay sahasında son sırada yer alan Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. İzmir ekibine maçta 3 puanı getiren tek golü 44. dakikada Paixao penaltıdan kaydetti. Altay bu sonuçla 29'a yüksetlerek ligde kalma umutlarını diri tuttu. Malatya ise son sıraya demir attı.

HATAY GÜMRÜK'Ü ÇOK KOLAY GEÇTİ

Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü evinde 3-0 mağlup etti. 29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 34. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topun gelişine vuran El Kaabi'nin şutu ağlarla buluştu: 2-0. 58'de Ribeiro'nun sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Diouf'un vuruşunda top kaleci Viviano'dan geri döndü. Dönen topu El Kaabi ağlara gönderdi ve skoru ilan etti: 3-0.

KRİTİK MAÇ K.PAŞA'NIN

Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Rize'ye galibiyeti getiren gollerini Mabill, Fall ve Umut Bozok kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek sayısı ise Selim Ay'dan geldi.

ASLAN PENA'YI RESMEN İSTEDİ

G.Saray Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiraladığı 23 yaşındaki file bekçisi Inaki Pena'nın bonservisini almak için ilk adımı attı. Sarı-Kırmızılı yönetimin Barcelona kulübüne bonservisini almak için başvurduğu ve pazarlıkların kısa süre içinde start alacağı öğrenildi. Galatasaray yönetimi, başarılı bir performans çizen Pena'nın fiyatı daha fazla artmadan bu işi çözmeyi planlıyor.

BEŞİKTAŞ'I ASLAN GİBİ BEKLİYORUZ!

G.Saray Başkanı Elmas, derbinin ertelenme meselesi ile ilgili olarak, "Biz TFF ile görüşüyoruz. Torpil istemiyoruz. Beşiktaş'ı pazartesi günü statta aslanlar gibi bekliyoruz" dedi.