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    İstanbul’a gelecek olan Gabonlu futbolcu Boupendza Beşiktaş ile masaya oturacak

    Aaron Boupendza, Al Arabi ile son maçını oynayıp tatile çıktı.Tatil dönüşü İstanbul’a gelecek olan Gabonlu futbolcu ilk önce Beşiktaş ile masaya oturacak...

    Adım adım Boupendza

    Beşiktaş'ta transfer listesinin bir numarasında Aaron Boupendza yer alıyor. Gabonlu yıldız oyuncuda flaş bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Aaron Boupendza Al Arabi ile son maçına çıktı. Umm Salal maçında 79 dakika forma giyen Gabonlu oyuncu 2-0 kazanılan maçta sağ açık olarak forma giydi. Al Arabi bu galibiyetle sezonu 36 puanla 4'üncü sırada tamamladı. Şampiyonluğu haftalar önce garantileyen Al Sadd'ın (1 maçı eksik) 23 puan gerisinde kaldı. Beşiktaş'ın imza attırmayı planladığı Aaron Boupendza ligin bitmesiyle tatile çıktı. Aaron Boupendza tatil dönüşü ise İstanbul'a gelecek. Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Hatay forması giyen yıldız ismi kadrosuna katmak için oldukça ısrarcı. Kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabonlu oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması gündemde.

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