⚽ Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? 📺 Trabzonspor Göztepe maçı hangi kanalda? TS-Göztepe muhtemel 11’ler…

GÖZ KAMAŞTIRIYORLAR

Hücum hattı ile göz kamaştıran Karadeniz devinde bu 4 ismin yanı sıra herkes skor üretebiliyor. Djaniny Semedo de önemli işlere imza atıyor. Yeşil Burun Adalı hücum oyuncusu 6 kez fileleri sarstı. Abdülkadir Ömür 4, Hamsik ve Gervinho 2, Dorukhan Toköz 1 gol kaydederken, 2 golü de rakip takım kendi kalesine attı. Bu sezon sadece 0-0 biten Başakşehir sınavında fileleri sarsamayan, son derece üretken bir futbol sergileyen Karadeniz devi, Süper Lig'in en skorer takımı konumunda. Hatta Avrupa'da bile adından sıkça söz ettiriyor.

Karşılaşma saati kar bekleniyor

Pek çok ilimizi etkisi altına alan kar yağışı, Trabzon'da da kendini gösterdi. Meteorolojinin tahminlerine göre, maç saati Akyazı'da sağanak kar olabilir. Medical Park Stadı'nda olumsuz koşullar meydana gelmemesi adına yetkililer günlerdir hazırlık içinde. Zemin sürekli güneş panelleri ile korunurken, alttan ısıtma ve vakum sistemi de açık. Bununla birlikte maç öncesi saha çizgileri de kırmızıya boyanabilir. Saat 19.00'da hava sıcaklığı 2 derece olacak.