Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Göztepe maçı hangi kanalda? TS-Göztepe muhtemel 11'ler belli oldu mu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe takımları karşı karşıya gelecek ve futbol severler bu heyecanlı karşılaşmaya ortak olmak, internet üzerinden izlemek istedikleri için maçın nerede yayınlanacağını öğrenmek istiyorlar. İşte tüm bilgiler...
TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor - Göztepe maçını Ali Şansalan yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Trabzonspor - Göztepe muhtemel 11'ler:
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Trondsen (Yusuf), Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius
Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan, Obinna, Aytaç, Halil, Soner, Ndiaye, Jahovic