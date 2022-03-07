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    • Spor
    • 07.03.2022 20:43
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    • 07.03.2022 20:43
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    Kayserispor - Alanyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Suat Arslanboğa yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

    Kayserispor - Alanyaspor | CANLI

    Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor...

    Kayserispor ile Alanyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatmını haberimizden takip edebilirsiniz.

    KAYSERİSPOR - ALANYASPOR İLK 11'LER
    Kayserispor: Cenk, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdülkadir Parmak, İbrahim, Bertolacci, Mane, Cardoso, Gavranovic

    Alanyaspor: Serkan, Awaziem, Mevlja, Milunovic, Borja, Leroy Fer, Umut, Efkan, Tayfur, Efecan, Oğuz

    Başlama düdüğü 20.00'da çalan Kayserispor - Alanyaspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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