Kayserispor - Alanyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor...
Kayserispor ile Alanyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatmını haberimizden takip edebilirsiniz.
KAYSERİSPOR - ALANYASPOR İLK 11'LER
Kayserispor: Cenk, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdülkadir Parmak, İbrahim, Bertolacci, Mane, Cardoso, Gavranovic
Alanyaspor: Serkan, Awaziem, Mevlja, Milunovic, Borja, Leroy Fer, Umut, Efkan, Tayfur, Efecan, Oğuz
Başlama düdüğü 20.00'da çalan Kayserispor - Alanyaspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.