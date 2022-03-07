Kadıköy'de heyecan fırtınası yaşandı! F.Bahçe 25 yıllık yenilmezlik serisini sürdürdü

Trabzon yaklaşık 83 dakika 10 kişi oynayan F.Bahçe ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı... 22'nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Abdülkadir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 29'da Visca'nın ceza sahası içinde yaptığı şut az farkla dışarı çıktı.
AHMETCAN ÇİZGİDEN ÇIKARDI
35'te Fenerbahçe gole yaklaştı. Szalai'nin kafa vuruşunda Uğurcan'dan dönen topu Serdar kale önünde tamamlamak istedi... Kale çizgisi üzerindeki Ahmetcan mutlak golü önledi.
CORNELİUS İLE GOLE YAKLAŞTI
62'de Nwakaeme'nin şutu az farkla dışarı çıktı. 63'te Cornelius kale önünde topa dokunamadı. 71'de Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta Miha Zajc kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.