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    Kadıköy'de heyecan fırtınası yaşandı! F.Bahçe 25 yıllık yenilmezlik serisini sürdürdü

    Sarı-Lacivertliler’de 17’de İrfan Can kırmızı kartla atıldı. 22’de Trabzon Nwakaeme ile 1-0’ı yakaladı Fenerbahçe 10 kişi oynamasına rağmen rakibine teslim olmadı. 71’de Miha Zajc ile 1 puanı kurtardı...

    Futbol ziyafeti

    Trabzon yaklaşık 83 dakika 10 kişi oynayan F.Bahçe ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı... 22'nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Abdülkadir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 29'da Visca'nın ceza sahası içinde yaptığı şut az farkla dışarı çıktı.



    AHMETCAN ÇİZGİDEN ÇIKARDI
    35'te Fenerbahçe gole yaklaştı. Szalai'nin kafa vuruşunda Uğurcan'dan dönen topu Serdar kale önünde tamamlamak istedi... Kale çizgisi üzerindeki Ahmetcan mutlak golü önledi.



    CORNELİUS İLE GOLE YAKLAŞTI
    62'de Nwakaeme'nin şutu az farkla dışarı çıktı. 63'te Cornelius kale önünde topa dokunamadı. 71'de Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta Miha Zajc kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.



        YÜZDE 100'LÜK GOLÜ KAÇIRDI
        84t'e Nwakaeme'nin şutu direkten geri geldi... 90+1'de Edin Visca'nın şutu az farkla dışarı çıktı. Derbi beraberlikle sonuçlandı... F.Bahçe'nin rakibine karşı 25 yıllık serisi devam etti.



        NWAKAEME İLKİ BAŞARDI!
        Trabzonspor'un yıldızı, F.Bahçe'ye karşı ilk kez gol sevinci yaşadı... Nijeryalı yıldız oyuncu derb-i nin ikinci yarısında kaçırdığı golle çok konuşuldu.
        Süper Lig'de 4 sezondur Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe'ye karşı gol ve asist üretememişti. Nijeryalı yıldız dün bu şanssızlığına son verdi. Daha önce Galatasaray'a 3 ve Beşiktaş'a karşı 2 kez gol sevinci yaşayan Nijeryalı yıldız F.Bahçe'yi de listesine ekledi. Nijeryalı yıldız, dün bir kez de direği geçemedi.



        TRABZON'DAN 100. GOL
        Trabzon F.Bahçe'ye karşı Süper Lig'de 100. golünü attı. Bordo-Mavililer, Fenerbahçe'ye 100 gol atan 7. takım oldu. Ezeli rakipleri G.Saray'ın 113, Beşiktaş'ın 111 golü var.



            FIRTINA DİREKLERİ BİR TÜRLÜ GEÇEMİYOR
            Trabzon Süpen Lig'de direkleri geçemiyor... Karadeniz Fırtınası'nda dün Nwakaeme'nin şutu direkten geri geldi. Trabzonspor'un bu sezon 16. topu direkten döndü... Bordo-Mavililer'in şanssızlığı devam ediyor.



            KAZANABİLECEĞİMİZ BİR MÜCADELEYDİ
            Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısında tek golünü atan Nwakaeme, 3 puanı kaçıran tarafın kendilerini olduğunu söyledi. Nijeryalı yıldız, "Golü attıktan sonra maç kazanabileceğimiz hale dönüşmüştü ama kazanamadık. Tüm galibiyetleri elde etmeye çalışıyoruz ama istediğimizi gerçekleştiremedik" diye konuştu.



            KIRMIZI ÇIKACAĞINI BİLİYORDUM
            İrfan Can'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda faul yaptığı futbolcu olan Trabzonsporlu Siopis maç sonrası konuştu. Yunan orta saha oyuncusu, "Kırmızı kart pozisyonunda, İrfan ayağıma bastığında kırmızı çıkacağını biliyordum."dedi.



                19'LUK STOPER AHMETCAN'A TAM NOT!
                Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun sakatlığı sonrası kritik Fenerbahçe derbisinde stoperde Denswil ile birlikte oynayan Ahmetcan Kaplan, performansı ile tam not aldı. İlk yarıda Serdar Dursun'un şutunu çizgi üzerinden çıkaran Ahmetcan, girdiği 7 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. %92'lik pas isabet oranı ile oynayıp maça damga vurdu.



                K ADIKÖY'DE YÜKSEK TANSİYON
                Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Kadıköy'de oynanan derbide tansiyon zaman zaman bir hayli yükseldi. Tribünlerden belirli aralıklarda Trabzonsporlu oyunculara yabancı madde fırlatılırken, bir poziyonda Bakasetas aldığı darbe ile yerde kaldı. Devamında ise ayağa kalktı. İlk yarının sonunda ise bir taraftar sahaya girip hakem Zorbay Küçük'ün üzerine yürüdü. Sahaya giren taraftar Fenerbahçeli futbolcular ve güvenlik güçleri tarafından güçlükle kontrol edildi.

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                Haberler Spor Kadıköy'de heyecan fırtınası yaşandı! F.Bahçe 25 yıllık yenilmezlik serisini sürdürdü
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