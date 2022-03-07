Kadıköy'de heyecan fırtınası yaşandı! F.Bahçe 25 yıllık yenilmezlik serisini sürdürdü





NWAKAEME İLKİ BAŞARDI!

Trabzonspor'un yıldızı, F.Bahçe'ye karşı ilk kez gol sevinci yaşadı... Nijeryalı yıldız oyuncu derb-i nin ikinci yarısında kaçırdığı golle çok konuşuldu.

Süper Lig'de 4 sezondur Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe'ye karşı gol ve asist üretememişti. Nijeryalı yıldız dün bu şanssızlığına son verdi. Daha önce Galatasaray'a 3 ve Beşiktaş'a karşı 2 kez gol sevinci yaşayan Nijeryalı yıldız F.Bahçe'yi de listesine ekledi. Nijeryalı yıldız, dün bir kez de direği geçemedi.