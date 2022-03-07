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    Galatasaray'da İspanyol hoca Torrent tarihi tersten yazıyor

    Galatasaray, İspanyol hoca ile 8 maçın tamamında geriye düştü... Cimbom 10 haftada 6 yenilgi daha alırsa tarihi tersten yazacak. İşte sizler için hazırladığımız 8 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Torrent ile geriye gidiyor!

    Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde Süper Lig'de oynadığı 8 maçın tamamında geriye düştü. Galatasaray, 8 maçta 8 puan çıkartırken 16 puan kaybı yaşadı. Galatasaray bu sezon 28 maçta 11. yenilgisini aldı. Sarı-Kırmızılılar en çok yenilgisini aldığı 2010- 11 sezonunda 34 maçın 16'sını kaybetmişti. Cimbom, Süper Lig'de kalan 10 haftada 6 mağlubiyet daha alırsa en çok yenilgi aldığı sezonu geride bırakmış olacak.



    DERSİMİZ BARCELONA
    Cimbom Perşembe günü Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Barcelona maçının hazırlıklarına başladı... Konyaspor mağlubiyeti nedeniyle oyuncuların morallerinin bir hayli bozuk olduğu gözlendi.



    DİENG İÇİN ÖNLEM ALIYOR!
    Galatasaray'ın transfer etmek istediği Aliou Dieng ile ilgili Al Ahly, yeni bir karar aldı. Birçok talibi olan yıldız oyuncunun maaşı 600 bin Euro'dan 700 bin Euro'ya çıkartılacak.



        ANTALYA TEK ATTI 3 ALDI!
        Akdeniz ekibi, 45+2'de Fernando'nun attığı golle Sivas'ı devirdi... Antalyaspor'un yenilmezlik serisi 6 maça yükseldi. Süper Lig'de Antalyaspor evinde Sivasspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Fernando kaydetti. Antalyaspor yenilmezlik serisini 6 maça yükseltti. Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 35 yaparak 13. sıraya çıktı. Üst üste 3. yenilgisini alan Sivasspor ise 34 puanla 14. sırada yer aldı. Antalyaspor gelecek hafta Başakşehir deplasmanına gidecek. Sivasspor ise A.Demirspor deplasmanında galibiyet arayacak.



        ALTAY 10 KİŞİYLE 1 PUANI KURTARDI
        Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, küme düşmeme mücadelesi veren Altay ile evinde golsüz berabere kaldı. Altay'da 42. dakikada 2. sarı kartı gören Naderi kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



        ECZACIBAŞI DYNAVİT YEŞİLYURT'A SET VERMEDİ
        Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında şampiyonluk adaylarından Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Yeşilyurt'u 3-0'lık sonuçla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 17 sayıyla Gözde Yılmaz olurken, aldığı 13 sayıylla orta oyuncu Merve Atlıer galibiyette önemli rol oynadı. 80 dakika süren maçın setleri 25-19, 25-20, 25-22 sonuçlandı.



            FENERBAHÇE BEKO'DAN 26 SAYILIK FARK!
            ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe Beko evinde Semt77 Yalovaspor'u 89-63 yendi. 22. maçında 18. galibiyetini alan Kanarya'da Melih Mahmutoğlu attığı 19 sayıyla yıldızlaştı. Diğer sonuçlar: Tofaş-Frutti Extra :83-90, Türk Telekom-Anadolu Efes: 84-99, Pınar Karşıyaka-Y.Merkezefendi: 83-85.



            KONYASPOR'DA GOLLER 13 FARKLI İSİMDEN GELDİ
            Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 yenerek 52 puana ulaşan İttifak Holding Konyaspor taraftarını mutlu etmeye devam ediyor. İlhan Palut yönetimindeki Yeşil- Beyazlılar bu sezon ortaya koyduğu performansla futbolseverlerin takdirini kazandı. Bu sezon ligde Konyaspor'un golleri 13 farklı isimden gelirken, 12 farklı futbolcu da asistle katkıda bulundu.



            DAVIS CUP'TA TARİHİ BAŞARI
            A Milli Erkek Tenis Takımımız Davis Cup Dünya Grubu I Play-Off serisinde Özbekistan'ı 3-2 yendi ve ilk kez Dünya Grubu 1'e yükseldi. İlk maçta Özbek tandem Sanjar Fayziev/Sergey Fomin, Altuğ Çelikbilek/Yankı Erel çiftini 6-2, 6-4 yenerek seride skoru 2-1 Özbekistan'ın lehine taşıdı. Serinin 4. maçında Altuğ Çelikbilek korta çıktı. 2 saat 7 dakika süren mücadelede 15 ace kaydeden Çelikbilek, Sanjar Fay- ziev'i 4-6, 6-1, 6-4 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Özbekistan serisinde kazananı belirleyecek maçta korta Cem İlkel çıktı. İlkel iki sette de tie-break'e giden maçı 7-6, 7-6 kazanarak millilerimizi Dünya Grubu I'e taşıdı.

            BURSASPOR FIRSAT TEPTİ
            Bolu'nun 9 kişi oynadığı maçta Bursa rakibi karşısında iki puan kaybetti. TFF 1. Lig'de düşme hattında yer alan Bursaspor deplasmanda Boluspor ile 1-1 berabere kaldı... Ev sahibi Boluspor 42. dakikada Kossongo ile öne geçti. Beraberlik golü ise 58'de zalazar'dan geldi. Boluspor'da 54'te Balaj ve 66'da Roshi kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yeşil-Beyazlılar 9 kişi kalan rakibini yenemedi.

            VODAFONE PARK'TA ZORLU RANDEVU
            Süper Lig'in 28. haftasının kapanış maçında Beşiktaş 20.00'de Başakşehir'i konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek.

            SÜPER LİG'DE KADIN HAKEMLER GÖREV ALACAK
            TFF Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanacak 3 maçta 3 kadın hakem görevlendirdi. Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçında Gamze Durmuş Pakkan, Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor karşılaşmasında Cansu Tiryaki ve Beşiktaş-Başakşehir maçında Melis Özçiğdem görev alacak.

            GAZİANTEP-HATAY KAYSERİ-ALANYA
            Süper Lig'de bugün Beşiktaş-Başakşehir maçı dışında iki karşılaşma daha oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Gaziantep FK ile Hatayspor mücadele edecek. Günün bir diğer maçında ise Kayserispor sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak... Bu maç da saat 20.00'de start alacak. Kayserispor'un 38, konuk Alanyaspor'un ise 43 puanı bulunuyor.

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