Galatasaray'da İspanyol hoca Torrent tarihi tersten yazıyor





DAVIS CUP'TA TARİHİ BAŞARI

A Milli Erkek Tenis Takımımız Davis Cup Dünya Grubu I Play-Off serisinde Özbekistan'ı 3-2 yendi ve ilk kez Dünya Grubu 1'e yükseldi. İlk maçta Özbek tandem Sanjar Fayziev/Sergey Fomin, Altuğ Çelikbilek/Yankı Erel çiftini 6-2, 6-4 yenerek seride skoru 2-1 Özbekistan'ın lehine taşıdı. Serinin 4. maçında Altuğ Çelikbilek korta çıktı. 2 saat 7 dakika süren mücadelede 15 ace kaydeden Çelikbilek, Sanjar Fay- ziev'i 4-6, 6-1, 6-4 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Özbekistan serisinde kazananı belirleyecek maçta korta Cem İlkel çıktı. İlkel iki sette de tie-break'e giden maçı 7-6, 7-6 kazanarak millilerimizi Dünya Grubu I'e taşıdı.



BURSASPOR FIRSAT TEPTİ

Bolu'nun 9 kişi oynadığı maçta Bursa rakibi karşısında iki puan kaybetti. TFF 1. Lig'de düşme hattında yer alan Bursaspor deplasmanda Boluspor ile 1-1 berabere kaldı... Ev sahibi Boluspor 42. dakikada Kossongo ile öne geçti. Beraberlik golü ise 58'de zalazar'dan geldi. Boluspor'da 54'te Balaj ve 66'da Roshi kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yeşil-Beyazlılar 9 kişi kalan rakibini yenemedi.



VODAFONE PARK'TA ZORLU RANDEVU

Süper Lig'in 28. haftasının kapanış maçında Beşiktaş 20.00'de Başakşehir'i konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek.



SÜPER LİG'DE KADIN HAKEMLER GÖREV ALACAK

TFF Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanacak 3 maçta 3 kadın hakem görevlendirdi. Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçında Gamze Durmuş Pakkan, Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor karşılaşmasında Cansu Tiryaki ve Beşiktaş-Başakşehir maçında Melis Özçiğdem görev alacak.



GAZİANTEP-HATAY KAYSERİ-ALANYA

Süper Lig'de bugün Beşiktaş-Başakşehir maçı dışında iki karşılaşma daha oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Gaziantep FK ile Hatayspor mücadele edecek. Günün bir diğer maçında ise Kayserispor sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak... Bu maç da saat 20.00'de start alacak. Kayserispor'un 38, konuk Alanyaspor'un ise 43 puanı bulunuyor.

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