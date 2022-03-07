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    Beşiktaş G.saray ile transferde tekrar karşı karşıya! Kartal Giresun’un stoperi Alexis Perez’e kancayı attı

    Siyah-Beyazlı kurmaylar Giresun ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, Galatasaray’ın da gündeminde olan Giresun’un stoperi Alexis Perez’e kancayı attı.

    Beşiktaş’ın gözü Alexis Perez’de

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Süper Lig'de forma giyen Kolombiyalı stopere kancayı attı. Siyah-Beyazlılar, Giresunspor'da forma giyen Alexis Perez'i listesine aldı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Kolombiyalı savunmacı için Siyah- Beyazlılar takas formülüyle kapıyı çalmaya hazırlanıyor. Geçen sezon Arjantin'in Lanus takımında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sezon başında bedelsiz olarak Giresunspor'a katılmıştı. Sol ayaklı savunmacı, bu sezon Süper Lig'de 24 maça çıktı. Görev yaptığı tüm maçlara ilk 11 başlayan Perez, 1 gol ve 1 asist üretti.

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    Haberler Spor Beşiktaş G.saray ile transferde tekrar karşı karşıya! Kartal Giresun’un stoperi Alexis Perez’e kancayı attı
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