Fenerbahçe - Trabzonspor canlı maç izle! FB - TS derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını canlı olarak izleyebilirsiniz, link bilgisi haberimizde yer alıyor.
MAÇIN DETAYLARI!
Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe Trabzonspor maçı 6 Mart 2022 Pazar (bugün) oynanacak. Heyecanlı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği Fenerbahçe Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Trabzonspor, bu akşam oynanacak derbi öncesi son taktik antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptı. Bordo-Mavili oyuncuların yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı'nın idmandaki neşeli görüntüsü dikkat çekti. Antrenmanda futbolcular sürekli birbirleriyle şakalaşırken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Dorukhan ve Hamsik çalışmada yer almazken, İsmail Köybaşı da izolasyon sürecinde olduğu için son provaya katılmadı. Hastalığı geçen Erce ise idmana çıktı ve kadroya dahil edildi.
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Marek Hamsik İstanbul'a gitti
İstanbul'a giden 23 kişilik deplasman kafilesinde Marek Hamsik de yer aldı. Sakatlığı tam olarak geçmediği için Fenerbahçe karşısında riske edilmeyecek olan Slovak yıldız, arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Tecrübeli futbolcu, bu davranışıyla yine alkış toplarken, maç öncesi takımın en önemli enerji ve motivasyon kaynaklarından biri olacak.