Mostafa Mohamed ilk 11'de görev yaptığı son 5 maçta da rakip ağları sarsmayı başaramadı

Zorlu Konyaspor deplasmanına hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in forvet tercihi merak konusu... Alınan bilgilere göre Mostafa Mohamed'in ilk 11'de oynadığı maçlarda sorun yaşadığını tespit eden İspanyol hoca, Bafetimbi Gomis'le karşılaşmaya başlamaya daha sıcak bakıyor. Mohamed'in Sarı-Kırmızılı formayla son 3 golünü de sonradan oyuna girdiği maçlarda atması dikkat çekiyor. Mısırlı forvet Karagümrük, Başakşehir ve Kayserispor karşısında kulübeden oyuna dahil olmuş ve ağları sarsmıştı. Buna karşın Mohamed ilk 11'de oynadığı son 5 maç olan Altay, Adana Demirspor, Antalyaspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında ise golle buluşamadı. Mohamed'in ilk 11'de oynayıp ağları sarstığı son maç ise Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Konyaspor mücadelesi oldu. Ortaya çıkan bu istatistikleri dikkate alan Domenec Torrent'in Konyaspor deplasmanında Gomis'i ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.