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    Uruguaylı orta saha Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirine düşürdü

    Galatasaray’ın teklif yaptığı Inter’li orta saha Matias Vecino’ya Fenerbahçe’nin de ilgisi var. Haziran’da serbest kalacak 30 yaşındaki merkez orta için için büyük bir kapışma yaşanabilir.

    Vecino savaşı kapıda

    Yeni sezonun güçlü kadrosunu kurmayı hedefleyen Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha karşı karşıya geldi... Galatasaray'ın daha önceden teklif yaptığı Inter'in Uruguaylı merkez orta saha oyuncusu Matias Vecino'ya Fenerbahçe'nin de ilgisinin olduğu ve oyuncunun menajeri ile ön görüşme yaptığı iddia edildi. Haziran ayında sözleşmesi sona ereceği için bonservis bedeli olmayan Uruguaylı orta saha her iki kulüp için de son derece cazip hale geldi. Zira henüz 30 yaşında olan Matias Vecino 57 kez Uruguay Milli Takım forması giymiş son derece deneyimli bir oyuncu.



    DEĞERİ 6 MİLYON EURO...
    Inter'in 2017 yılında Fiorentina'ya 24.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Vecino'ya başka kulüplerin de talip olduğu ancak hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncuya imza parası vermeye sıcak baktığı için diğer kulüplere göre daha avantajlı olduğu ifade ediliyor. Aynı zamanda İtalyan pasaportu da olan Vecino'nun güncel piyasa değerinin 6 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.

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