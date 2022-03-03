Uruguaylı orta saha Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirine düşürdü

Yeni sezonun güçlü kadrosunu kurmayı hedefleyen Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha karşı karşıya geldi... Galatasaray'ın daha önceden teklif yaptığı Inter'in Uruguaylı merkez orta saha oyuncusu Matias Vecino'ya Fenerbahçe'nin de ilgisinin olduğu ve oyuncunun menajeri ile ön görüşme yaptığı iddia edildi. Haziran ayında sözleşmesi sona ereceği için bonservis bedeli olmayan Uruguaylı orta saha her iki kulüp için de son derece cazip hale geldi. Zira henüz 30 yaşında olan Matias Vecino 57 kez Uruguay Milli Takım forması giymiş son derece deneyimli bir oyuncu.