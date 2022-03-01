Trabzonspor unutulmayacak bir şampiyonluğa doğru ilerliyor...

Trabzonspor özlem duyduğu şampiyonluğa adım adım yaklaşıyor... 27. hafta maçlarından sonra lider Trabzonspor'un en yakın rakibi Konya ile arasındaki fark 17'ye yükseldi. Bordo-Mavililer, Kayseri'Yİ 2-0 geriden gelip 3-2 yenerken en yakın takipçisi Konya ise Alanya'Ya 5-1'lik skorla kaybetti. Trabzonspor 66 puanla son 11 haftaya girerken Konyaspor, 49 puanda kaldı. Trabzonspor, rekorları alt üst ettiği sezonda 27. hafta itibariyle lig tarihinde en yüksek puan farkına ulaştı... Abdullah Avcı'nın öğrencileri, sezon sonunda bu puan farkını daha da açmayı hedefliyor. Son 5 maçını kayıpsız geçen Karadeniz Fırtınası bu performansla devam etmesi halinde bitime haftalar kala şampiyonluğunu ilan edecek. Trabzonspor, önündeki 3 maçta Fenerbahçe, Göztepe ve Rizespor ile karşılaşacak. Bu maçlarda kayıp yaşanmaz ve Trabzonspor'u takip eden takımlar puan kaybederse çok erken bir şampiyonluğa imza atılabilir.

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