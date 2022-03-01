Teknik patron İsmail Kartal Kasımpaşa galibiyeti sonrası konuştu





KARTAL: FERDİ EN AZ 1.5 AY YOK

Göründüğünden daha zor bir maçtı. Her iki takım da 125 km. koştu. Kazandığımız için mutluyum... Bu arada İsmail Kartal, Ferdi Kadıoğlu'nun 1.5-2 sahalardan uzak kalacağını da açıkladı.

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