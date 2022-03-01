Teknik patron İsmail Kartal Kasımpaşa galibiyeti sonrası konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Kartal, "Kulübede herkes saha içindeki arkadaşlarına destek verdi. Trabzon maçı öncesi moral oldu. Oyuncularımı kutlarım" dedi.
GOL ÖNCESİ POZİSYONLARIMIZ VAR
Kartal sözlerine şöyle devam etti: İlk yarıda 2-3 yapabilirdik. Daha sonra oyuna denge geldi. İyi savunma yaptığımız bir anda gol yedik. Ancak golün ardından 4 net pozisyonumuz var.
KARTAL: FERDİ EN AZ 1.5 AY YOK
Göründüğünden daha zor bir maçtı. Her iki takım da 125 km. koştu. Kazandığımız için mutluyum... Bu arada İsmail Kartal, Ferdi Kadıoğlu'nun 1.5-2 sahalardan uzak kalacağını da açıkladı.