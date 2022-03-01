Galatasaray'ı üzen Gedson performansı! Taraftar isyan bayrağını açtı





GOLÜ MUHTEŞEMDİ

Bunun üzerine son dakika hamlesi yapan Beşiktaş, Gedson'u bitirmiş ve genç yıldızı Rizespor'a kiralamıştı. Önceki akşam Galatasaray'a karşı sahne alan Gedson oynadığı futbolla gündeme oturdu. Harika bir şutla ağları sarsan Portekizli futbolcu istatistiklerde Sarı-Kırmızılı futbolculara fark attı. Gedson 18 ikili mücadele kazanırken, Taylan ve Berkan'ın toplamı 6'da kaldı. Yine genç yıldız, Taylan ve Berkan'ın toplamından fazla top kapıp, daha fazla sahipsiz top kazandı. Cimbom'un orta alanındaki iki isim toplam 84 kez topla buluşabilirken, Gedson tek başına 72 kez topla buluştu. Ayrıca Galatasaray'ın ara transferde Portekizli yıldızın yerine tercih ettiği Erick Pulgar ise 1 dakika bile forma giyemezken maçı kulübeden seyretti.