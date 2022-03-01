Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile Arda Güler arasında güldüren diyalog: Gel ben evine bırakayım

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Beyaz TV'de "Kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah ben de süre bulmaya devam ederim. Önemli olan kazanmaktı. Taraftarlarımıza minnettarım, inşallah devamı gelir." şeklinde bir açıklama yaptı.

Arda Güler'in babası ise "Anne ve baba olarak, onunla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.