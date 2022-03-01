Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile Arda Güler arasında güldüren diyalog: Gel ben evine bırakayım

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Beyaz TV'de "Kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah ben de süre bulmaya devam ederim. Önemli olan kazanmaktı. Taraftarlarımıza minnettarım, inşallah devamı gelir." şeklinde bir açıklama yaptı.
Arda Güler'in babası ise "Anne ve baba olarak, onunla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
ARDA GÜLER'İ MERT HAKAN GÖTÜRDÜ
Maçın ardından yürüyerek ailesinin aracına gitmeye çalışan Arda Güler'i otopark çıkışı Mert Hakan Yandaş gördü. Mert Hakan, genç futbolcuyu arabasına alarak onu ailesinin yanına götürdü.
Mert Hakan Yandaş, babasının arabasına yürüyerek giden Arda Güler'e böyle seslendi: Gel gel, benimle gel ben seni götüreyim
OKULUNUN BAHÇESİNDE KEŞFEDİLDİ
İlk olarak Ankara Saime Naim İlköğretim okulunun bahçesinde arkadaşlarıyla top oynarken öğretmeni merhum Mahmut Şafak'ın beğenerek Gençlerbirliği alt yapı hocası Muzaffer Ciğerim'e övgüyle bahsetmesiyle genç yıldızın futbolculuk kariyeri başladı. Arda'yı deneyip beğenen Gençlerbirliği yetkilileri, onu geliştirmesi için önce İlker Dalçiçek'e daha sonra da Erol Tokgözler'e emanet etti. Yeteneği kısa süre içinde keşfedilince Fikret Çeliktaş, TFF'nin Ankara Karması'na seçip Arda'yı kaptan yaptı.