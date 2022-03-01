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    Ceyhun Kazancı transferdeki büyük hedefi açıkladı! 'Sörloth'u kiralamaya hazırız'

    Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Sörloth’u kim istemez. Adı listemizde. Kiralık olursa her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 1 Mart tarihli yurttan ve dünyadan haberler...

    Sörloth’u kiralamaya hazırız

    Beşiktaş'ta Cyle Larin ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Michy Batshuayi'nin yerine golcü transferi için arayışlar sürüyor. Ajansspor'a özel açıklamalar yapan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, adı Beşiktaş ile anılan Alexander Sörloth ile ilgili olarak, "Sörloth'u kim istemez. Listemizde var, ilgilendiğimiz bir isim. Ancak bu transfer gerçekleşecek onlamına gelmez. Bonservisi var ve bu şekilde almamız zor. Kiralık olursa her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Beşiktaş bu transferi çok istese de vncelik hakkı Trabzonspor'da. Norveçli futbolcunun Türkiye'ye olası transferinde öncelik hakkı eski takımı Trabzonspor'da bulunuyor. Eğer Trabzonspor öncelik hakkını kullanmazsa başka Türk takımları kiralamak için devreye girebilir. Beşiktaş,Batshuayi'nin yerine Alexander Sörloth'u kiralamayı hedefliyor.



    NKOUDOU GERİ DÖNDÜ
    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ile yarın oynayacağı çeyrek final maçının hazırlıklarına devam etti. Yaşadığı sakatlığın ardından uzun bir aradan sonra takımla çalışmalara başlayan Kevin Nkoudou'yu takım arkadaşları alkışlarla karşıladı.



    MUSLERA MÜJDESİ
    Sakatlığı geçen Uruguaylı kaleci uzun aradan sonra takımla birlikte çalıştı. Yeni Malatyaspor deplasmanında yaşadığı ciddi sakatlık sonrası uzun süredir formasından uzak olan Fernando Muslera'dan iyi haber geldi. Kısa süre önce takımdan ayrı toplu idmanlara start veren Uruguaylı kaleci dün ilk kez takımla birlikte idmanlara başladı. Öte yandan üst üste aldığı iki galibiyetle büyük moral bulan Galatasaray'da hafta sonu oynanacak zorlu Konyaspor maçının hazırlıklarına başlandı. Çalışmada futbolcuların ve Domenec Torrent'in çok neşeli olması dikkatlerden kaçmadı.



        13 Y IL SONR A BİR İLK
        Rize ağlarını iki mükemmel golle sarsan Van Aalholt bu sezon 3g ole ulaştı ve 13 yıl sonra Galatasaray'da bunu başaran ilk sol bek oldu. Rize karşısında iki gole imzasını atan Van Aanholt, Galatasaray formasıyla en etkileyici performansını sergilerken, uzun bir süredir yapılmayanı yaptı! Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan ve 3 gole imza atan Hollandalı yıldız, 13 yıl sonra Galatasaray formasıyla en yüksek gol sayısına ulaşan sol bek olmayı başardı. Son olarak 2008-2009 sezonunda Hakan Balta 32 maçta forma giymiş ve rakip ağlara 3 gol bırakmıştı.



        12 DEV ADAM YİNE KAYIP!
        Basketbol Dünya Kupası eleme grubunda Yunanistan'a İstanbul'da bir kez daha mağlup olan Türkiye, 4. maçında 3. yenilgisini aldı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu dördüncü maçında Yunanistan'a 76-67 yenildi. Son çeyreğe 62-49 geride giren millilerimiz 11-0'lık seri yakalayınca tekrar maçın içine girdi. Son 5 dakikaya girilirken millilerimiz 62-60 gerideydi. Maçı 76-67 kaybeden A Milli Basketbol Takımımız böylece 4. maçında 3. yenilgisini aldı. Millilerimizde Larkin 16, Melih Mahmutoğlu 15 sayı, Metecan Birsen 12 sayı ile oynadı.



        BAKASETAS İÇİN 12 MİLYON EURO
        Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas için 12 milyon Euro önerdiği ancak Yunan oyuncunun, şampiyonluk görmek istediğini belirterek bu teklifi kabul etmediği iddia edildi. Bilindiği gibi yıldız oyuncunun sözleşmesinde '12 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor. Bakasetas bu sezon ligde 8 gol atarken 4 de asiste imza attı...



            ABDULLAH AVCI RÖVANŞI İSTİYOR
            Trabzonspor Süper Lig'de tek yenilgisini aldığı Antalyaspor ile bugün kupada kapışacak. Trabzonspor'da tek hedef Antalyaspor'u eleyerek yarı finale kalmak. Bordo-Mavililer, hafta sonu ligde karşılaşacağı Fenerbahçe maçı öncesinde moral bulmak istiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı bazı yıldızları dinlendirecek.



            FUTBOL VE BASKETTE RUSYA'YA DARBE
            FIFA ve UEFA, Rus Milli Takımı ile Rus kulüplerini tüm orga-ni zasyonlardan men etti. THY Euroleague yönetimi de CSKA Moskova, Unics Kazan ve Zenit'in katılımlarını dondurdu... Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle dün gündeme bomba gibi düşen kararlar alındı. İlk olarak THY Euroleague Yönetim kurulu, Rus basketbol kulüplerinin organizasyonlarına katılımını askıya aldı. Euroleague'de mücadele eden CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit'in katılımı donduruldu. Durumun önümüzdeki günlerde takip edileceği ve olumlu yönde gelişme yaşanmazsa Rus takımlarına karşı oynanan normal sezon maçlarının iptal edileceği belirtildi. Bu durumda Rus kulüpleri maçları hükmen kaybedecek. Ardından FIFA ve UEFA, Rusya Milli Takımı ve Rus kulüplerini tüm uluslararası organizasyonlardan men etti. Bu karar sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Moskova ile eşleşen Alman ekibi Leipzig direkt çeyrek finale çıktı.

            TRABZON KUPADA SAHNE ALIYOR
            Kupa mesaisi bugün başlıyor. Süper Lig lideri Trabzon, Antalyail e karşılaşacak. Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları bugün start alıyor. Çeyrek finaldeki ilk maçta Trabzonspor evinde Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Çeyrek final maçları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çeyrek finaller sonrası tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde mücadele edecek. Trabzonspor ve Beşiktaş rakiplerini elerse yarı finalde eşleşecek.

            KUPADA ÇEYREK FİNAL PROGRAMI
            BUGÜN: 20.30 Trabzonspor-Antalya (Atilla Karaoğlan)
            YARIN: 17.00 Sivasspor- Karagümrük (Arda Kardeşler) 20.30 Beşiktaş-Kayserispor (Halil Umut Meler)
            3 MART: 20.30 Alanyaspor-Gaziantep Zorbay Küçük

            ALPER PİRŞEN İSTİFA ETTİ
            Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Alper Pirşen dün görevinden istifa etti. Açıklamada "Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Alper Pirşen, görevinden istifa etmiştir. Sayın Alper Pirşen'e kulübümüz adına ortaya koyduğu emek ve katkıları için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

            YAYIN İHALESİ KÖR DÜĞÜM
            Süper Lig'in yayın ihalesi ile ilgili tüm teklifleri değerlendiren Türkiye Futbol Federaslyonu'ndan dün açıklama geldi. Tüm paketleri kapsayan Paket 4'e yapılan tek teklifin kabul edilmediği belirdildi. Açıklamada "Tüm paketleri kapsayan Paket 4'e tek teklif Digitürk tarafından 2 milyar 105 milyon TL + KDV olarak verilmiştir. Bu tutarın 2021-2022 futbol sezonu yayın hakları bedeli ve geçmiş yıllara göre ödenen bedellerden düşük olması sebebiyle kabul edilmemesine karar verilmiştir" denildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni süreçte ihaleyi yenileyeceği ve bu ihalede gelecek rakama göre hareket edeceği ifade edildi.

            SÜPER LİG'DE TARİHİ HAFTA
            Gollü maçların damgasını vurduğu 27. hafta Süper Lig tarihine geçti. Oynanan 10 karşılaşmada ağlar 44 kez sarsılırken, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana en yüksek gol sayısına ulaşıldı. Daha önceki rekor 43 golle 1995-96 ve 1997-98 sezonlarında kırılmıştı.

            ALTINORDU ÜÇLÜK ATTI: 1-0
            TFF 1. Lig'de dün oynanan maçta Altınordu, deplasmanda Menemenspor'u 1-0 mağlup etti. Önemli bir galibiyete imza atan Altınordu'ya 3 puan getiren golü 77'de Ahmet İlhan Özek attı.

            EL MAESTRO HEDEFTE
            Göztepe kötü sonuçlar alınca taraftar da ayağa kalktı! Sosyal medya üzerinden teknik direktör Nestor El Maestro'ya yüklenen taraftarlar futbolculara da tepki gösterdi.

            MAVERİCKS GERİ DÖNDÜ
            NBA'de Dallas Mavericks, 19 sayı geriden gelerek Warriors'ı deplasmanda 107-101 yendi. Mavericks'te all-star Luka Doncic 34 sayı sayıyla galibiyette başrol oynadı.

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            Haberler Spor Ceyhun Kazancı transferdeki büyük hedefi açıkladı! 'Sörloth'u kiralamaya hazırız'
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