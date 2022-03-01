Ceyhun Kazancı transferdeki büyük hedefi açıkladı! 'Sörloth'u kiralamaya hazırız'





FUTBOL VE BASKETTE RUSYA'YA DARBE

FIFA ve UEFA, Rus Milli Takımı ile Rus kulüplerini tüm orga-ni zasyonlardan men etti. THY Euroleague yönetimi de CSKA Moskova, Unics Kazan ve Zenit'in katılımlarını dondurdu... Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle dün gündeme bomba gibi düşen kararlar alındı. İlk olarak THY Euroleague Yönetim kurulu, Rus basketbol kulüplerinin organizasyonlarına katılımını askıya aldı. Euroleague'de mücadele eden CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit'in katılımı donduruldu. Durumun önümüzdeki günlerde takip edileceği ve olumlu yönde gelişme yaşanmazsa Rus takımlarına karşı oynanan normal sezon maçlarının iptal edileceği belirtildi. Bu durumda Rus kulüpleri maçları hükmen kaybedecek. Ardından FIFA ve UEFA, Rusya Milli Takımı ve Rus kulüplerini tüm uluslararası organizasyonlardan men etti. Bu karar sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Moskova ile eşleşen Alman ekibi Leipzig direkt çeyrek finale çıktı.



TRABZON KUPADA SAHNE ALIYOR

Kupa mesaisi bugün başlıyor. Süper Lig lideri Trabzon, Antalyail e karşılaşacak. Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları bugün start alıyor. Çeyrek finaldeki ilk maçta Trabzonspor evinde Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Çeyrek final maçları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çeyrek finaller sonrası tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde mücadele edecek. Trabzonspor ve Beşiktaş rakiplerini elerse yarı finalde eşleşecek.



KUPADA ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

BUGÜN: 20.30 Trabzonspor-Antalya (Atilla Karaoğlan)

YARIN: 17.00 Sivasspor- Karagümrük (Arda Kardeşler) 20.30 Beşiktaş-Kayserispor (Halil Umut Meler)

3 MART: 20.30 Alanyaspor-Gaziantep Zorbay Küçük

ALPER PİRŞEN İSTİFA ETTİ

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Alper Pirşen dün görevinden istifa etti. Açıklamada "Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Alper Pirşen, görevinden istifa etmiştir. Sayın Alper Pirşen'e kulübümüz adına ortaya koyduğu emek ve katkıları için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.



YAYIN İHALESİ KÖR DÜĞÜM

Süper Lig'in yayın ihalesi ile ilgili tüm teklifleri değerlendiren Türkiye Futbol Federaslyonu'ndan dün açıklama geldi. Tüm paketleri kapsayan Paket 4'e yapılan tek teklifin kabul edilmediği belirdildi. Açıklamada "Tüm paketleri kapsayan Paket 4'e tek teklif Digitürk tarafından 2 milyar 105 milyon TL + KDV olarak verilmiştir. Bu tutarın 2021-2022 futbol sezonu yayın hakları bedeli ve geçmiş yıllara göre ödenen bedellerden düşük olması sebebiyle kabul edilmemesine karar verilmiştir" denildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni süreçte ihaleyi yenileyeceği ve bu ihalede gelecek rakama göre hareket edeceği ifade edildi.



SÜPER LİG'DE TARİHİ HAFTA

Gollü maçların damgasını vurduğu 27. hafta Süper Lig tarihine geçti. Oynanan 10 karşılaşmada ağlar 44 kez sarsılırken, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana en yüksek gol sayısına ulaşıldı. Daha önceki rekor 43 golle 1995-96 ve 1997-98 sezonlarında kırılmıştı.



ALTINORDU ÜÇLÜK ATTI: 1-0

TFF 1. Lig'de dün oynanan maçta Altınordu, deplasmanda Menemenspor'u 1-0 mağlup etti. Önemli bir galibiyete imza atan Altınordu'ya 3 puan getiren golü 77'de Ahmet İlhan Özek attı.



EL MAESTRO HEDEFTE

Göztepe kötü sonuçlar alınca taraftar da ayağa kalktı! Sosyal medya üzerinden teknik direktör Nestor El Maestro'ya yüklenen taraftarlar futbolculara da tepki gösterdi.



MAVERİCKS GERİ DÖNDÜ

NBA'de Dallas Mavericks, 19 sayı geriden gelerek Warriors'ı deplasmanda 107-101 yendi. Mavericks'te all-star Luka Doncic 34 sayı sayıyla galibiyette başrol oynadı.