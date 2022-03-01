Avrupa’dan elenen Fenerbahçe Kasımpaşa’yı 90+1’de attığı golle devirdi





KASIMPAŞA TRIBÜNÜNDEN ARDA'YA ALKIŞ YAĞMURU

Dün oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında sahalarda görmek istediğimiz güzel bir olay yaşandı. Maçın 66. dakikasında yerini Mert Hakan'a bırakan 17 yaşındaki Arda Güler hem Kasımpaşa kulübesi hem de Kasımpaşalı taraftarlar tarafından alkışlandı. Arda da bu alkışlara yine alkışla cevap verdi. Maçın ilk yarısında sağ kanatta oynayan Arda Güler 2. yarıda ortaya geçti. Genç Arda Güler orta sahada daha aktif bir görüntü çizdi.

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