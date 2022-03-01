Avrupa’dan elenen Fenerbahçe Kasımpaşa’yı 90+1’de attığı golle devirdi

ALTAY'DAN MÜTHİŞ KURTARIŞ
15. dakikada Umut Bozok'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Altay topu kornere çeldi. 23. dakikada Zajc'ın pasıyla ceza sahasına giren Rossi'nin arka direğe şutunda, top üstten auta gitti.
ALTAY'DAN MÜTHİŞ KURTARIŞ
15. dakikada Umut Bozok'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Altay topu kornere çeldi. 23. dakikada Zajc'ın pasıyla ceza sahasına giren Rossi'nin arka direğe şutunda, top üstten auta gitti.
UZATMADA SZALAİ SAHNE ALDI
67'de Muleka skora dengeyi getirdi: 1-1. 90+1'de Szalai'nin golüyle Fenerbahçe 2-1 öne geçti. 90+8'de Mabil çift sarı karttan kırmızı gördü. kalan dakikalarda skor değişmedi: 1-2.
MİHA ZAJC'TAN LİGDE 5. GOL
Kasımpaşa önünde Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü harika bir ayak içi plase ile atan Miha Zajc bu sezon Süper Lig'de 5. kez ağları havalandırdı. Sloven yıldız 9 gollü Serdar Dursun ve 7 golü bulunan Mesut Özil'in ardından Fenerbahçe'nin en skorer ismi olma özelliğini sürdürdü. Miha Zajc golün dışında başarılı futboluyla da alkış topladı.
SZALAİ: GURUR DUYUYORUZ!
Uzatmada attığı golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Attila Szalai, "Kasımpaşa iyi oynadı, bize zorluklar yaşattı. Aldığımız 3 puandan dolayı gurur duyuyoruz" diye konuştu.
ALTAY BAYINDIR KALEYE DUVAR ÖRDÜ!
Kasımpaşa önünde 7 kurtarışa imza atan gen ç kaleci takımın en iyisi olarak öne çıktı. Altay'ın özellikle 45+1'deki kurtarışı gündeme oturdu...
Uzun süren sakatlığının ardından yeniden formasına kavuşan Altay Bayındır eski formuna kavuştu... Kasımpaşa önünde çok başarılı bir performans gösteren genç eldiven takımın en iyisi olarak ön plana çıktı. 90 dakika boyunca tam 7 kurtarışa imza atan Altay'ın özellikle 45+1'de Umut Bozok'un yakın mesafeden şutunu harika bir refleksle kornere çelmesi gündeme oturdu. Milli kaleci performansıyla galibiyette büyük rol oynadı.
İRFAN CAN 5 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ
F.Bahçe'de sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci, 5 maç sonra formasına kavuştu. Milli futbolcu, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan 2 maçın yanı sıra, Türkiye Kupası'nda Kayseri ve ligde ise Giresun ile Hatayspor maçlarında forma giyememişti.Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında oynadığı son 18 maçın 16'sını kazanarak yüzde 89'luk galibiyet yüzdesi yakaladı.
KASIMPAŞA TRIBÜNÜNDEN ARDA'YA ALKIŞ YAĞMURU
Dün oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında sahalarda görmek istediğimiz güzel bir olay yaşandı. Maçın 66. dakikasında yerini Mert Hakan'a bırakan 17 yaşındaki Arda Güler hem Kasımpaşa kulübesi hem de Kasımpaşalı taraftarlar tarafından alkışlandı. Arda da bu alkışlara yine alkışla cevap verdi. Maçın ilk yarısında sağ kanatta oynayan Arda Güler 2. yarıda ortaya geçti. Genç Arda Güler orta sahada daha aktif bir görüntü çizdi.