Galatasaray - Rizespor CANLI MAÇ izle! GS - Çaykur Rizespor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte Galatasaray - Rizespor canlı maç izle! Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme seçenekleri...
Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor...
Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizepor'u konuk ediyor.
Mücadelenin hakemi Ümit Öztürk.
Galatasaray - Rizespor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
GALATASARAY: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Mohamed
RİZESPOR: TARIK, HOLMEN, PONCK, EREN, CEMALI, BOLDRIN, YUSUF, BAIANO, SABO, FERNANDES, POHJAN