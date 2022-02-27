Galatasaray - Rizespor CANLI MAÇ izle! GS - Çaykur Rizespor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!





SON 10 MAÇ

İki takım arasında 8'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet alırken, yeşil-mavililer ise 2 kez rakibini yendi. 3 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı.

EVİNDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray Süper Lig'de son maçlarda kazanamıyor. Son olarak sahasında Antalyaspor'u yenen sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada 3 puan alamadı. Cimbom bu süreçte Girsunspor, Trabzonspor ve Kasımpaşa'ya mağlup olurken, Kayserispor ile de berabere kaldı.