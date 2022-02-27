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    • Spor
    • 27.02.2022 18:33
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    • 27.02.2022 18:33
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    Galatasaray - Rizespor CANLI MAÇ izle! GS - Çaykur Rizespor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Süper Lig'in 27. haftası heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını Ümit Öztürk yönetecek. Son olarak sahasında Antalyaspor'u yenen sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada 3 puan alamadı. Bu durumda iki takım için hedef mutlak galibiyet. Maçı yakından takip etmek isteyen taraftarlar müsabakanın yayın kanalı hakkında araştırmalara başladı. Galatasaray - Rizespor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Galatasaray - Rizespor canlı maç izle! Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme seçenekleri...

    takvim.com.tr
    Galatasaray - Rizespor CANLI MAÇ izle!

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte Galatasaray - Rizespor canlı maç izle! Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme seçenekleri...

    Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor...

    Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizepor'u konuk ediyor.

    Mücadelenin hakemi Ümit Öztürk.

    Galatasaray - Rizespor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ!



    GALATASARAY: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Mohamed

    RİZESPOR: TARIK, HOLMEN, PONCK, EREN, CEMALI, BOLDRIN, YUSUF, BAIANO, SABO, FERNANDES, POHJAN

        42. RANDEVU

        Galatasaray ile Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 95 golüne, Rize ekibi 43 golle karşılık verdi.

        Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan müsabakayı Galatasaray 3-2'lik skorla kazanmıştı.



        SON 10 MAÇ
        İki takım arasında 8'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet alırken, yeşil-mavililer ise 2 kez rakibini yendi. 3 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı.

        EVİNDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
        Galatasaray Süper Lig'de son maçlarda kazanamıyor. Son olarak sahasında Antalyaspor'u yenen sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada 3 puan alamadı. Cimbom bu süreçte Girsunspor, Trabzonspor ve Kasımpaşa'ya mağlup olurken, Kayserispor ile de berabere kaldı.



        İÇ SAHA KARNESİ
        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında 13 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar geride kalan 13 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken, 16 gol atıp, kalesinde 15 gol gördü. Aslan evinde sonra olarak Kayserispor ile karşı karşıya geldi ve 1-1 berabere kaldı.

        ÖMER BAYRAM SINIRDA
        Galatasaray'da, Rizespor maçı öncesinde Fernando Muslera ve Işık Kaan Arslan'ın sakatlıkları devam ettiğinden dolayı kadroda olamayacak. Ayrıca Ömer Bayram da sarı kart sınırında bulunuyor. Ömer sarı kart görmesi durumunda 28. haftada deplasmanda oynanacak Konyaspor maçında görev alamayacak.
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