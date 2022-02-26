Fenerbahçe Slavia Prag karşılaştırmasında acı gerçek!

Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag'a 3-2 yenilerek Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndan sonra Avrupa'ya da havlu attı. Sarı-Lacivertliler'i her iki maçta da aynı skorla deviren Çekya ekibi mütevazi kadrosuna rağmen sergilediği performansla büyük alkış topladı. Son 3 sezonda Çekya Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan bu sezon da lider durumda bulunan Slavia Prag'ın en çok dikkat çeken özelliği istikrarı.
İSTİKRAR ABİDESİ SLAVİA
Takımı tam 4.5 yıldır Jindrich Trpisovsky çalıştırıyor. 45 yaşındaki teknik adam üst üste gelen 3 şampiyonluk ve Avrupa'daki ses getiren işlerin mimarı oldu. Fenerbahçe ise söz konusu dönemde tam 9 ayrı teknik adamla çalışarak istikrarın yakınından bile geçemedi. Slavia Prag'ın Sarı-Lacivertliler'i önceki gece 3-2 mağlup eden 11'ini sadece 9,7 milyon Euro'ya transfer etti. Bu rakam maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye maliyetinin bile altında. Sarı-Lacivertliler geçen sezon devre arasında milli futbolcuyu almak için Başakşehir'e 11 milyon Euro ödemişti.