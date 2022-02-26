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    Fenerbahçe Slavia Prag karşılaştırmasında acı gerçek!

    Slavia Prag’ı 4.5 senedir Jindrich Trpisovsky çalıştırıyor. Fenerbahçe ise aynı dönemde tam 9 teknik adam eskittİ. Slavia’nın ilk 11’nin maliyeti 9.7 milyon Euro’yken, Fenerbahçe sadece İrfan Can için 11 milyon Euro ödedi. Slavia son 3 sezonda futbolcu satışından 60 milyon Euro gelir elde etti.

    Şovu Prag gerçeğe bak

    Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag'a 3-2 yenilerek Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndan sonra Avrupa'ya da havlu attı. Sarı-Lacivertliler'i her iki maçta da aynı skorla deviren Çekya ekibi mütevazi kadrosuna rağmen sergilediği performansla büyük alkış topladı. Son 3 sezonda Çekya Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan bu sezon da lider durumda bulunan Slavia Prag'ın en çok dikkat çeken özelliği istikrarı.



    İSTİKRAR ABİDESİ SLAVİA
    Takımı tam 4.5 yıldır Jindrich Trpisovsky çalıştırıyor. 45 yaşındaki teknik adam üst üste gelen 3 şampiyonluk ve Avrupa'daki ses getiren işlerin mimarı oldu. Fenerbahçe ise söz konusu dönemde tam 9 ayrı teknik adamla çalışarak istikrarın yakınından bile geçemedi. Slavia Prag'ın Sarı-Lacivertliler'i önceki gece 3-2 mağlup eden 11'ini sadece 9,7 milyon Euro'ya transfer etti. Bu rakam maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye maliyetinin bile altında. Sarı-Lacivertliler geçen sezon devre arasında milli futbolcuyu almak için Başakşehir'e 11 milyon Euro ödemişti.



    SLAVİA'DAN TAM İSABET!
    Çekya ekibi sadece saha içinde değil saha dışında da çok doğru hamlelere imza attı. Bu sezon transfere sadece 7 milyon Euro harcayan Slavia Prag buna karşın 22 milyon Euro'luk futbolcu satışı yaptı. 3 yılda satış geliri ise tam 60 milyon Euro'yu buluyor.
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        Haberler Spor Fenerbahçe Slavia Prag karşılaştırmasında acı gerçek!
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