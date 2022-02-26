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    • Spor
    • 26.02.2022 18:18
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    • 26.02.2022 18:36
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    Domenec Torrent’ten görülmemiş karar! 4 değişiklik yolda... Halil Dervişoğlu ve Ryan Babel...

    Galatasaray'da radikal karar... Süper Lig’in 27. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da teknik direktör Domenec Torrent, Göztepe maçının ilk 11’ine göre kadroda ciddi bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. İşte Domenec Torrent'in kesik atacağı 4 isim...

    EMRE AKDENİZ
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Torrent’ten radikal karar!

    Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Göztepe maçının ilk 11'ine göre kadroda ciddi bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

    DOMENEC TORRENT'TEN REVİZYON HAZIRLIĞI
    Geçtiğimiz hafta Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'da gözler yarın saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Çaykur Rizespor maçına çevrilirken, Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Domenec Torrent, Karadeniz ekibine karşı kadroda önemli bir revizyona gitmeyi hedefliyor.

    Göztepe karşısında özellikle oyunun ilk 1 saatlik diliminde kalesinde çok ciddi bir baskı gören Galatasaray'da teknik patron Torrent'in, maç sonunda yapılan değişikliklerin ardından oyunun kontrolünü ellerine aldıklarını belirtmiş ve oyuna giren oyuncuların performansından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

    İLK 11 ŞANSI
    Göztepe maçında oyuna ikinci yarıda giren Cicaldau, Berkan Kutlu, Emre Kılınç ve Bafetimbi Gomis'in galibiyette önemli bir rol oynadığını düşünen Torrent'in Çaykur Rizespor karşısında bu 4 futbolcuya ilk 11'de şans vermeyi planladığı belirtiliyor.
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