Domenec Torrent’ten görülmemiş karar! 4 değişiklik yolda... Halil Dervişoğlu ve Ryan Babel...

Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Göztepe maçının ilk 11'ine göre kadroda ciddi bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

DOMENEC TORRENT'TEN REVİZYON HAZIRLIĞI

Geçtiğimiz hafta Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'da gözler yarın saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Çaykur Rizespor maçına çevrilirken, Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Domenec Torrent, Karadeniz ekibine karşı kadroda önemli bir revizyona gitmeyi hedefliyor.