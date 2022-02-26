Djaniny ilk golü hazırladı ikinci gole de imzasını attı! Trabzon Kayseri'yi iki farklı geriye düştüğü maçta devirdi

Lider Trabzonspor, iki farklı geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 3-2 yendi... 24. dakikada Onur'un sağ kanattan yaptığı ortayı arka direkte Gavranovic tamamladı: 0-1... 45'te Kayserisporlu Onur bir kez daha ortaladı. Arka direkteki Thiam topu kafayla ağlara yolladı: 0-2.
SON SÖZÜ NWAKAEME SÖYLEDİ
64'te Abdülkadir Ömür direği geçemedi. 75'te Nwakaeme'nin ortasında Cornelius'un kafası direkten dışarı çıktı. 80'de Thiam'ın şutu direkten auta gitti. 90+2'de Mert Çetin'in eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını verdi. Penaltıyı Nwakaeme gole çevirdi: 3-2.