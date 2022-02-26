Djaniny ilk golü hazırladı ikinci gole de imzasını attı! Trabzon Kayseri'yi iki farklı geriye düştüğü maçta devirdi





15 YIL SONRA BİR İLK!

Trabzonspor, 24 Şubat 2007'deki Beşiktaş maçından bu yana ilk kez ilk yarısını iki farklı geride kapattığı bir Süper Lig maçını kazandı. Fırtına, Kayseri maçının ilk yarısını iki farklı geride kapatsa da 3 puanı almayı başardı.







GERİ DÖNÜŞ DNA'MIZDA VAR

Kayseri galibiyetini yorumlayan Abdullah Avcı, "Şampiyonluk hikayeleri böyle maçlarla yazılıyor. Geri dönüşler bizim gibi takımların DNA'sındav ar" ifadesini kullandı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 3-2'lik Kayseri zaferinin ardından konuştu. Şampiyonluk hikayelerinin böyle maçlarla yazıldığını söyleyen Abdullah Avcı şu ifadeleri kullandı: "Maç öncesinde oyuncularımla tek tek konuştum Kayserispor'un bir geçiş hücumu takımı olduğunu biliyorduk. Bizim hedefimiz topa sahip olmak, oynamak ve geçiş hücumlarını yememekti. Ama maçın ilk yarısına baktığımızda oyuna hiç giremediğimizi görüyorum. 2. yarıda maçı çevirdik. Oyuncu değişiklikleri ile birlikte sahada doğru işler yaptık. Böyle geri dönüşler bizim gibi takımların DNA'sında var. Bizim takımda da olduğunu çok iyi biliyorum. Bunu bir kez daha gördük. Önemli bir galibiyet bizim için"