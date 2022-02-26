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    Djaniny ilk golü hazırladı ikinci gole de imzasını attı! Trabzon Kayseri'yi iki farklı geriye düştüğü maçta devirdi

    Bordo-Mavililer, 24’te Gavranovic ve 45’te Thiam’ın golleriyle büyük şok yaşadı. 2. yarı ise kusursuz fırtına vardı Visca ve Djaniny ile eşitliği yakaladı. 90+7’de Nwakaeme’nin penaltı golü ile 3 puanı kaptı. Farkı 17 puana çıkardı.

    DJANINY İLK GOLÜ HAZIRLADI... İKİNCİ GOLE DE İMZASINI ATTI...

    Lider Trabzonspor, iki farklı geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 3-2 yendi... 24. dakikada Onur'un sağ kanattan yaptığı ortayı arka direkte Gavranovic tamamladı: 0-1... 45'te Kayserisporlu Onur bir kez daha ortaladı. Arka direkteki Thiam topu kafayla ağlara yolladı: 0-2.



    2. YARI MÜTHİŞ BASKI KURDU
    49'da Thiam'dan seken top Visca'nın önünde kaldı. Boşnak yıldız düzgün vuruşla farkı 1'e indirdi: 1-2... 52'de A.Ömür kale dibinden kaçırdı. 55'te Peres'in şutu direkten döndü. 59'da Nwakaeme'nin asistinde Djaniny affetmedi: 2-2.



    SON SÖZÜ NWAKAEME SÖYLEDİ
    64'te Abdülkadir Ömür direği geçemedi. 75'te Nwakaeme'nin ortasında Cornelius'un kafası direkten dışarı çıktı. 80'de Thiam'ın şutu direkten auta gitti. 90+2'de Mert Çetin'in eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını verdi. Penaltıyı Nwakaeme gole çevirdi: 3-2.



        NWAKAEME'DE SONA DOĞRU
        Kayseri maçı sonrası İstanbul'a dönmeyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, Nwakaeme ile yeni sözleşme imzalamak için Trabzon'da kaldı. İmzalar an meselesi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yukatel Kayserispor ile oynanan maçın ardından İstanbul'a dönmeyecek. Başkan Ağaoğlu'nun maçın ardından hafta içerisinde oynanacak olan kupa maçına kadar Trabzon'da kalacağı ve daha önce anlaşma imzalanan genç oyuncuların imza törenine katılacağı belirtildi. Bu arada Başkan Ağaoğlu'nun Trabzon'da kaldığı süre boyunca sözleşme uzatma görüşmelerinde belli bir noktaya kadar gelinen Nwakaeme ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirerek imzaları attırması planlanıyor. Nijeryalı yıldız daha önce yaptığı açıklamalarda takımda kalacağının sinyalini vermişti.



        ÖZDAMAR'DAN KRİTİK KARAR
        Trabzon'daki zorlu karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, 90+2. dakikada kritik bir karar verdi... Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan rakip ceza sahası içinde vuruşunu yaptı. Mert Çetin'in eline çarpan top sonrası hakem Özdamar VAR'a da danışarak penaltı noktasını gösterdi.



        EDİN VİSCA DURMUYOR!
        Devre arasında takıma kazandırılan yıldız oyuncu 5. golünü attı. Karadeniz Fırtınası'nda yıldız oyuncu Edin Visca gollerine devam ediyor. Devre arasında takıma kazandırılan Boşnak futbolcu, Bordo-Mavili forma altında 5. golünü kaydetti. Trabzonspor formasıyla çıktığı son 3 iç saha maçında gol atan Edin Visca, Ağustos-Ekim 2018 arasından (Başakşehir formasıyla) bu yana Süper Lig'de ilk kez üç maçlık seri yakaladı.



            15 YIL SONRA BİR İLK!
            Trabzonspor, 24 Şubat 2007'deki Beşiktaş maçından bu yana ilk kez ilk yarısını iki farklı geride kapattığı bir Süper Lig maçını kazandı. Fırtına, Kayseri maçının ilk yarısını iki farklı geride kapatsa da 3 puanı almayı başardı.



            GERİ DÖNÜŞ DNA'MIZDA VAR
            Kayseri galibiyetini yorumlayan Abdullah Avcı, "Şampiyonluk hikayeleri böyle maçlarla yazılıyor. Geri dönüşler bizim gibi takımların DNA'sındav ar" ifadesini kullandı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 3-2'lik Kayseri zaferinin ardından konuştu. Şampiyonluk hikayelerinin böyle maçlarla yazıldığını söyleyen Abdullah Avcı şu ifadeleri kullandı: "Maç öncesinde oyuncularımla tek tek konuştum Kayserispor'un bir geçiş hücumu takımı olduğunu biliyorduk. Bizim hedefimiz topa sahip olmak, oynamak ve geçiş hücumlarını yememekti. Ama maçın ilk yarısına baktığımızda oyuna hiç giremediğimizi görüyorum. 2. yarıda maçı çevirdik. Oyuncu değişiklikleri ile birlikte sahada doğru işler yaptık. Böyle geri dönüşler bizim gibi takımların DNA'sında var. Bizim takımda da olduğunu çok iyi biliyorum. Bunu bir kez daha gördük. Önemli bir galibiyet bizim için"
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            Haberler Spor Djaniny ilk golü hazırladı ikinci gole de imzasını attı! Trabzon Kayseri'yi iki farklı geriye düştüğü maçta devirdi
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