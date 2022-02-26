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    Beşiktaş'ta sürpriz transfer haberi! Kartal eski Trabzonsporlu Edgar Ie ile görüşüyor

    Kartal eski Trabzonsporlu Edgar Ie ile görüşüyor. Transferdeki tek sıkıntı yıldız oyuncunun sahalara Eylül ayı gibi dönecek olması. İşte sizler için derlediğimiz 26 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Edgar sürprizi!

    Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi... Sakatlığından dolayı sezonu kapatan ve bu yüzden de Trabzonspor ile sözleşmesini devre arası fesih eden Edgar Ie'nin Kara Kartal ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'da Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın Edgar Ie'nin transfer şartlarını masaya yatırdığı ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, 27 yaşındaki Portekizli stoper için bonservis bedeli ödemeyecek. 7.5 milyon Euro piyasa değeri olan Edgar Ie'deki tek handikap ise sakatlığı... Tecrübeli oyuncunun sahalara dönmesi Eylül ayını bulabilir. Yeni sezon kamp çalışmalarında yer alamaycak yıldız oyuncunun sakatlık durumu Beşiktaş Yönetimi'ni ikilemde bırakıyor.



    BEŞİKTAŞ SİVAS'A HAZIR!
    Süper Lig'de bugün Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş, dün yaptığı çalışmayla hazırlıklarını tamamladı. Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi. Siyah-Beyazlı futbolcuların morali üst düzeydeydi.



    KARTAL'IN ZORLU SINAVI
    Beşiktaş bugün Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu karşılaşmanın kadrosunda Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Miralem Pjanic, Mehmet Topal, Kevin N'Koudou ve Oğuzhan yer almadı.



        BİRAZ GUTİ BİRAZ EMRE
        Çekya basını 17 yaşındaki Arda Güler'in performansına sessiz kalmadı. Çek basınında "Arda Güler'e bakınca hafızalarda Real Madrid efsanesi Guti canlanıyor. Stili son zamanların en iyi Türk futbolcusu olan Emre Belözoğlu'nu da andırıyor. Türkiye'de çok parlak bir geleceği var. Geleceği doğru planlanırsa Real Madrid'de oynar" yorumları yapıldı. Arda, Berisha'nın attığı golde 4 kişiyi çalımlayarak izleyenleri mest ederken. Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde "Arda'yı korumamız lazım" diyen İsmail Kartal'ı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.



        PEREİRA ROSSI'Yİ İSTİYOR
        Fenerbahçe ile yollarını ayıran 53 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde Brezilya ekibi Corinthians ile anlaşmaya varmıştı. Brezilya basını Pereira'nın Diego Rossi'yi kadrosunda görmek istediğini iddia etti.



        CICALDAU PİYANGOSU
        İtalyan basınına göre Sampdoria, Rumen yıldız için düğmeye bastı ve 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Cıcaldau için flaş bir iddia geldi. İtalyan basını, Sampdoria'nın Rumen yıldızın transferi için harekete geçtiğini ve 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı. Cicaldau, Craiova'dan 6.5 milyon Euro'ya alınmıştı.



            AKDENİZ DERBİSİNDE GOL SESİ ÇIKMADI
            Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 0-0 beraere kaldı. İki takımda girdikleri pozisyonlardan yararlanamadı. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Antalyaspor, güçlü rakibi karşısında değerli bir puan aldı. Antalyaspor puanını 32'ye yükseltti.



            SON SANİYEDE YIKILDIK
            FIBA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki 3. maçında Türkiye, uYnanistan'a Atina'da 3 saniye kala gelen faul atışlarıyla 72-71 kaybetti... Yunanistan'ı 28 uŞbat'ta İstanbul'da ağırlayacağız... FIBA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu mücadelesinde Türkiye, Yunanistan ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Atina'da yapılan maçı Millilerimiz, 72-71 kaybetti. İlk yarıyı 40-32 geride tamamlayan Millilerimiz 2. yarıda etkili bir oyun ortaya koydu. Son hücuma 71-70 önde giren Türkiye, hücum süresinin son anlarında topu potaya fırlattı, isabeti bulamadı. Yunanistan tarafından ribaund alındığında kalan süre yalnızca 3 saniyeydi. Hızla hücuma çıkmak isteyen Papanikolaou, kendi potasının önünde Samet Geyik'e takıldı. Maçın hakemleri pozisyonun sonunda faul kararı verdi. Yunan oyuncu, 2 serbest atışı da sayıya çevirdi. B Grubu'nda ilk maçını Belarus'a 84-70 kaybeden Ay-Yıldızlılar, ikinci maçını Büyük Britanya karşısında 84-67 kazanmıştı. Yunanistan ile ikinci maç 28 Şubat Pazartesi günü Sinan Erdem'de yapılacak.



            FENERBAHÇE BEKO MONACO'YA DİRENEMEDİ
            Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede sarı-lacivertliler rakibine 92-78 kaybetti ve 5 maç aradan sonra parkeden mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde Nando De Colo 19 sayı ile takımın en skorer ismi oldu.



                SLAVİA PRAG'IN RAKİBİ LASK LİNZ OLDU
                Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda F.Bahçe'yi eleyen Slavia Prag'ın rakibi Avusturya'nın LASK Linz takımı oldu. İlk maç Prag'da oynanacak. Diğer eşleşmeler: Marsilya–Basel, Leicester–Rennes, PAOK– Genk, Roma–Vitesse, PSV–Kopenhag, Bodo Glimt–AZ Alkmaar, Partizan–Feyenoord.



                ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ RUSYA'DAN ALINDI
                UEFA, 28 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'nın Saint Petersburg kentinden aldı. Final, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'de oynanacak. UEFA İcra Komitesi, UEFA müsabakalarında yarışan Rus ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımlarının bir sonraki duyuruya kadar iç saha maçlarını tarafsız sahalarda oynamalarına karar verdi.



                PHONEİX SUNS SERİYİ 8 MAÇA ÇIKARDI
                NBA'de Batı Konferansı lideri Phoenix Suns, Oklahama'yı deplasmanında 124- 104 yendi Diğer maçlar: Detroit-Cleveland: 106-103, Brooklyn-Boston: 106-129, Chicago- Atlanta: 112-108, Minnesota-Memphis: 119-114, Portland-Golden State: 95-132, Sacramento-Denver: 110-128.

                FERDİ KASIMPAŞA MAÇINDA YOK
                Slavia Prag ile perşembe gecesi oynanan maçta adalesinden sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun Kasımpaşa ile Süper Lig'de oynanacak maçta forma giymeyeceği öğrenildi. Slavia maçının ilk yarısında oyundan çıkan yıldız futbolcunun tedavisine başlandığı ifade edildi.

                ATALANTA'NIN RAKİBİ LEVERKUSEN OLDU
                UEFA Avrupa Ligi'nde dün çekilen kuraların ardından birbirinden zorlu eşleşmeler yaşandı. İşte son 16 turunda diğer eşleşmeler: Rangers-Kızılyıldız, Braga- Monaco, Porto-Lyon, Atalanta- Leverkusen, Sevilla-West Ham, Leipzig-Spartak Moskova, Real Betis-Frankfurt.

                DENİZLİ BOLU'YU ELİ BOŞ YOLLADI
                TFF 1. Lig'de dün oynanan haftanın açılış maçında düşme hattındaki Denizlispor evinde konuk ettiği Boluspor'u 2-0 yendi. Denizli'nin gollerini 17'de Özer ve 58'de Ömer attı.

                BAŞAKŞEHİR EVİNDE KARAGÜMRÜK'Ü AĞIRLIYOR
                Süper Lig'in 27. haftasında bugün 1 maç daha oynanacak. Saat 16.00'da Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşmada hakem Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ile Murat Altan yapacak.

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                Balat altyapısına köklü çözüm
                Haberler Spor Beşiktaş'ta sürpriz transfer haberi! Kartal eski Trabzonsporlu Edgar Ie ile görüşüyor
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