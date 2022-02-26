Beşiktaş'ta sürpriz transfer haberi! Kartal eski Trabzonsporlu Edgar Ie ile görüşüyor

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi... Sakatlığından dolayı sezonu kapatan ve bu yüzden de Trabzonspor ile sözleşmesini devre arası fesih eden Edgar Ie'nin Kara Kartal ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'da Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın Edgar Ie'nin transfer şartlarını masaya yatırdığı ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, 27 yaşındaki Portekizli stoper için bonservis bedeli ödemeyecek. 7.5 milyon Euro piyasa değeri olan Edgar Ie'deki tek handikap ise sakatlığı... Tecrübeli oyuncunun sahalara dönmesi Eylül ayını bulabilir. Yeni sezon kamp çalışmalarında yer alamaycak yıldız oyuncunun sakatlık durumu Beşiktaş Yönetimi'ni ikilemde bırakıyor.
BEŞİKTAŞ SİVAS'A HAZIR!
Süper Lig'de bugün Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş, dün yaptığı çalışmayla hazırlıklarını tamamladı. Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi. Siyah-Beyazlı futbolcuların morali üst düzeydeydi.
KARTAL'IN ZORLU SINAVI
Beşiktaş bugün Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu karşılaşmanın kadrosunda Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Miralem Pjanic, Mehmet Topal, Kevin N'Koudou ve Oğuzhan yer almadı.