İşlem tamam! Abdullah Avcı Alanyaspor'u da avladı

Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzsonspor Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Trabzonspor doludizgin şampiyonluğa ilerlerken bu başarıda şüphesiz teknik direktör Abdullah Avcı'nın etkisi büyük…
Tecrübeli teknik adamın Trabzonspor kariyerinde mağlup edemediği tek takım Alanyaspor'du…
TÜM TAKIMLARA ÜSTÜNLÜK KURDU
Bordo-Mavililer'in teknik patronu Akdeniz ekibini yenerek iki sezonda tüm takımlara üstünlük kurmuş oldu.
Lider Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'a evinde 3-1 yenildi. Bu sezon ise Trabzonspor'daki maç 1-1 sonuçlandı.
Trabzonspor kariyeri öncesinde Alanyaspor'u 4 kez yenme başarısı gösteren Abdullah Avcı bu sayıyı 5'e çıkarmış oldu.
Süper Lig'de bu sezon takımlar toplamda 38 maç oynayacak. Trabzonspor Süper Lig'de oynadığı son 38 maçta sadece 1 kez kaybetti.
Bordo-Mavililer bu sezon sadece Antalya deplasmanında sahadan yenik ayrıldı. 11 Aralık 2021'den bu yana ligde kaybetmiyor.
Şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor sahasında ise 8 Mart 2021 tarihinden itibaren rakiplerini sevindirmiyor.