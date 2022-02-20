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    • Spor
    • 20.02.2022 20:08
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    • 20.02.2022 20:11
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    İşlem tamam! Abdullah Avcı Alanyaspor'u da avladı

    Son dakika haberleri... Trabzonspor doludizgin şampiyonluğa ilerlerken bu başarıda şüphesiz teknik direktör Abdullah Avcı’nın etkisi büyük. Tecrübeli teknik adamın Trabzonspor kariyerinde mağlup edemediği tek takım Alanyaspor’du. Avcı Trabzonsporun başında Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek iki sezonda tüm takımlara üstünlük kurmuş oldu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özel Haber | Onu da ’av’ladı!

    Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzsonspor Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Trabzonspor doludizgin şampiyonluğa ilerlerken bu başarıda şüphesiz teknik direktör Abdullah Avcı'nın etkisi büyük…

    Tecrübeli teknik adamın Trabzonspor kariyerinde mağlup edemediği tek takım Alanyaspor'du…

    TÜM TAKIMLARA ÜSTÜNLÜK KURDU
    Bordo-Mavililer'in teknik patronu Akdeniz ekibini yenerek iki sezonda tüm takımlara üstünlük kurmuş oldu.

    Lider Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'a evinde 3-1 yenildi. Bu sezon ise Trabzonspor'daki maç 1-1 sonuçlandı.

    Trabzonspor kariyeri öncesinde Alanyaspor'u 4 kez yenme başarısı gösteren Abdullah Avcı bu sayıyı 5'e çıkarmış oldu.

    Süper Lig'de bu sezon takımlar toplamda 38 maç oynayacak. Trabzonspor Süper Lig'de oynadığı son 38 maçta sadece 1 kez kaybetti.

    Bordo-Mavililer bu sezon sadece Antalya deplasmanında sahadan yenik ayrıldı. 11 Aralık 2021'den bu yana ligde kaybetmiyor.

    Şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor sahasında ise 8 Mart 2021 tarihinden itibaren rakiplerini sevindirmiyor.

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    Haberler Spor İşlem tamam! Abdullah Avcı Alanyaspor'u da avladı
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