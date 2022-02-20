İşlem tamam! Abdullah Avcı Alanyaspor'u da avladı

Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzsonspor Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Trabzonspor doludizgin şampiyonluğa ilerlerken bu başarıda şüphesiz teknik direktör Abdullah Avcı'nın etkisi büyük…

Tecrübeli teknik adamın Trabzonspor kariyerinde mağlup edemediği tek takım Alanyaspor'du…

TÜM TAKIMLARA ÜSTÜNLÜK KURDU

Bordo-Mavililer'in teknik patronu Akdeniz ekibini yenerek iki sezonda tüm takımlara üstünlük kurmuş oldu.

Lider Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'a evinde 3-1 yenildi. Bu sezon ise Trabzonspor'daki maç 1-1 sonuçlandı.

Trabzonspor kariyeri öncesinde Alanyaspor'u 4 kez yenme başarısı gösteren Abdullah Avcı bu sayıyı 5'e çıkarmış oldu.

Süper Lig'de bu sezon takımlar toplamda 38 maç oynayacak. Trabzonspor Süper Lig'de oynadığı son 38 maçta sadece 1 kez kaybetti.

Bordo-Mavililer bu sezon sadece Antalya deplasmanında sahadan yenik ayrıldı. 11 Aralık 2021'den bu yana ligde kaybetmiyor.

Şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor sahasında ise 8 Mart 2021 tarihinden itibaren rakiplerini sevindirmiyor.