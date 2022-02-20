Alanyaspor - Trabzonspor canlı maç izle! Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lider Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. İşte Alanyaspor - Trabzonspor canlı maç izle ve Alanya Trabzonspor maçı canlı izle bedava kesintisiz izleme seçenekleri!
ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Alanyaspor - Trabzonspor maçı 20 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu takvim.com.tr'de yer alacak.
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ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
Alanyaspor: Henüz belli değil
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius
ALANYA KAFİLESİNDE 9 EKSİK
25'inci haftada oynanan İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında ağrıları arttığı için izin alıp ülkesi Slovakya'ya giden Marek Hamsik, Covid-19'a yakalanan Abdülkadir Ömür ve Denswil, tedavileri devam eden İsmail Köybaşı ve Anders Trondsen, yeni transferlerden Enis Destan, Emrehan Gedikli, Kerem Şen ve Batuhan Kör Alanyaspor kadrosunda yer almadı. Trabzonspor'un 23 kişiden oluşan Aytemiz Alanyaspor kamp kadrosu şu isimlerden oluştu: Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Muhammet Taha, Serkan Asan, Bruno Peres, Dorukhan Toköz, Puchacz, Vitor Hugo, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan, Hüseyin Türkmen, Murat Cem Akpınar, Berat Özdemir, Siopis, Bakasetas, Yunus Mallı, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Kouassi, Nwakaeme, Cornelius, Djaniny, Fode Koita
12. RANDEVU
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Alanya'da yapacakları maçla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 maçta Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Alanyaspor 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, Trabzonspor ise 2 karşılaşmadan galip ayrıldı. 4 müsabaka ise beraberlikle bitti. Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 11 gol kaydetti. Alanya'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 galibiyet alırken, Akdeniz temsilcisi 2 kez galip geldi, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.