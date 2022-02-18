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    • Spor
    • 18.02.2022 20:46
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    • 18.02.2022 20:54
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    Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef derbisinde olay! Hakem maça ara verdi

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ezeli rekabeti potada da sürüyor. Basketbol Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde oynanan Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef mücadelesi çıkan olaylardan dolayı durdu. Dışarıda polis ise geniş güvenlik önlemleri aldı. Taraftarlar tahliye edildi.

    Pota derbisinde olay!

    Basketbol Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde oynanan Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef mücadelesinde olay çıktı.

    PATLAYICI MADDE ATILDI
    Bursa Tofaş Spor Salonu'nda oynanan Basketbol Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final maçlarının ilki olan Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçının üçüncü periyodunda sahaya atılan patlayıcı madde ve kötü tezahüratlardan dolayı hakem maçı durdurarak, tribünlerin boşatılması kararını verdi.

    Tribünler boşalınca maçın kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

    Dışarıda polis ise geniş güvenlik önlemleri aldı. Taraftarlar tahliye edildi.

    OLAYLAR MAÇ ÖNCESİNDE BAŞLADI
    Maçtan önce taraflar arasında ipler gerildi.

        Maçın oynanacağı Bursa Tofaş Spor Salonu çevresinde karşı karşıya gelen taraftarlar, tartışmaya başladı.

        Kısa sürede büyüyen olayda koşuşturma yaşandı. Polis, olaya müdahale etti.
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        Haberler Spor Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef derbisinde olay! Hakem maça ara verdi
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