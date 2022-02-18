Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef derbisinde olay! Hakem maça ara verdi

Basketbol Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde oynanan Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef mücadelesinde olay çıktı.
PATLAYICI MADDE ATILDI
Bursa Tofaş Spor Salonu'nda oynanan Basketbol Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final maçlarının ilki olan Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçının üçüncü periyodunda sahaya atılan patlayıcı madde ve kötü tezahüratlardan dolayı hakem maçı durdurarak, tribünlerin boşatılması kararını verdi.
Tribünler boşalınca maçın kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.
Dışarıda polis ise geniş güvenlik önlemleri aldı. Taraftarlar tahliye edildi.
OLAYLAR MAÇ ÖNCESİNDE BAŞLADI
Maçtan önce taraflar arasında ipler gerildi.