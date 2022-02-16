UEFA Konferans Ligi'ndeki Fenerbahçe Slavia Prag maçı için geri sayım sürüyor. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında rakibi Slavia Prag'ı ağırlayacak. Futbolseverler ise maça dair detayları merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Slavia Prag hangi kanalda yayınlanacak? FB Slavia Prag maçı saat kaçta, ne zaman? İşte maça dair bilgiler
FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ve Slavia Prag 17 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Mücadelenin canlı yayını Exxen'de olacak.
FENERBAHÇE'DE SLAVİA PRAG MAÇI HAZIRLIKLARI
UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında 17 Şubat Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda, çabukluk idmanlarının ardından üç gruba ayrılan oyuncular çeşitli pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.