UEFA Konferans Ligi'ndeki Fenerbahçe Slavia Prag maçı için geri sayım sürüyor. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında rakibi Slavia Prag'ı ağırlayacak. Futbolseverler ise maça dair detayları merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Slavia Prag hangi kanalda yayınlanacak? FB Slavia Prag maçı saat kaçta, ne zaman? İşte maça dair bilgiler