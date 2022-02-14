Adana Demirspor ve Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek. Son haftada Antalyaspor maçından 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş kesin zafer parolasıyla sahaya çıkacak. Taraftarlar maçın ne zaman oynanacağını merak ederek araştırma yapıyor. Peki, Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair detaylar...