Adana Demirspor ve Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek. Son haftada Antalyaspor maçından 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş kesin zafer parolasıyla sahaya çıkacak. Taraftarlar maçın ne zaman oynanacağını merak ederek araştırma yapıyor. Peki, Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair detaylar...
ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Adana Demirspor Beşiktaş maçı 14 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'TA ADANA DEMİRSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazartesi günü Adana Demirspor'u konuk olacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, ayak tenisinin ardından 5'e 2 çalışmasıyla devam ettiği ve çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.