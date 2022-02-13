Beşiktaş Teknik Direktörü, Önder Karaveli önemli açıklamalarda bulundu: Sadece işimi yapıyorum

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğa oturan ve kısa zamanda takımı toparlayan Önder Karaveli, önemli açıklamalarda bulundu. Karaveli, Azerbaycan Milli Takımı iddiaları ve Muhammet Demirci hakkında da konuştu. Azerbaycan Milli Takımı iddialarına da açıklık getiren Karaveli, "Bana gelen bir şey yok. Çıkan haberleri de bir arkadaşım haber verdi. İnanın ne sosyal medya ne de yazılı medyaya bu dönem bakmamaya çalışıyorum, bunun nedeni de işimi etkilemesinden korkuyorum" dedi. Karaveli, Beşiktaş'a kendisini Önder Karaveli'nin aldığını söyleyen Muhammed Demirci için de, "O dönem kim olsa Muhammed'i alırdı. Çünkü hakikaten büyük bir yetenekti" ifadelerini kullandı.