Luis Campos’un Kerem’le ilgili raporuna TAKVİM ulaştı! 25 milyon Euro'ya satarız





GELİŞİMİ SÜRERSE...

Sarı-Kırmızılı kulübe transfer planlaması, altyapı ve scout gibi çok önemli konularda yardım edecek olan Campos'un Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yönetime çok çarpıcı bir rapor sunduğu ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Campos, iki kez canlı olarak izlediği ve birçok maçını analiz etme şansı bulduğu genç futbolcudan çok etkilendi. Portekizli futbol adamının raporunda, "Takımın en yetenekli ismi. Önemli bir potansiyel. Bununla beraber ciddi eksikleri de var. Ancak gelişime açık ve çok genç. Bu nedenle kişisel gelişim uzmanı ile çalışması lazım. Eğer eksi yönlerini artıya çevirirse 25 milyon Euro'ya satarız" dediği belirlendi. Avrupa futbolunda çok önemli bir yeri olan Luis Campos'un sezon sonunda Kerem Aktürkoğlu'nun yurt dışına transferi konusunda sorumluluk alacağı da ifade ediliyor.