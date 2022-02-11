Galatasaray'ın Kayserispor karşısındaki kader maçına fiziki durumu istenen düzeyde olmayan Gomis son 30'da oynayacak





PULGAR DA 11'DE OLACAK

Tecrübeli teknik adamın ayrıca bir diğer yeni transfer Erick Pulgar'ı da yarın 11'de oynatacağı öğrenildi. Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyen Sacha Boey da bu kez takımdaki yerini alabilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN