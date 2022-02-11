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    Galatasaray'ın Kayserispor karşısındaki kader maçına fiziki durumu istenen düzeyde olmayan Gomis son 30'da oynayacak

    Kayseri önünde belki de kaderini belirleyecek bir sınava çıkacak olan Torrent’in fiziki durumu istenen düzeyde olmayan Gomis’e ikinci yarıda forma şansı vereceği öğrenildi.

    İlk 11’de Mohamed son 30’da Gomis!

    Ligde yarın Kayserispor karşısında çok kritik bir sınava çıkacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor... Üst üste alınan kötü sonuçların ardından üzerinde büyük bir baskı oluşan teknik direktör Torrent'in kritik 90 dakika öncesi ilk 11 tercihleri merak konusu. İspanyol hocanın henüz fiziki açıdan istenen düzeye gelemeyen Bafetimbi Gomis'i Kayserispor önünde son 30 dakikada kullanmak istediği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Torrent, Afrika Kupası'ndan dönen Mostafa Mohamed'e ilk 11'de şans verecek.



    PULGAR DA 11'DE OLACAK
    Tecrübeli teknik adamın ayrıca bir diğer yeni transfer Erick Pulgar'ı da yarın 11'de oynatacağı öğrenildi. Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyen Sacha Boey da bu kez takımdaki yerini alabilecek.

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