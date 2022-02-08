Fenerbahçe’de Sinan Gümüş ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, bir süredir kadro dışı olan kanat oyuncusu Sinan Gümüş'ün sözleşmesini feshetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda kulübümüze transfer olan Sinan Gümüş'ün sözleşmesi feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Geçen sezonun başında transfer olduğu Fenerbahçe'de 18 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Sinan Gümüş, 3 kez ligde gol sevinci yaşadı. 28 yaşındaki futbolcu, geçen sene ağustos ayında kadro dışı bırakıldığı için bu sezon herhangi bir maçta forma giyemedi.

ANTALYASPOR İLE İMZALADI

Antayaspor, devre arası transfer döneminin bitimine saatler kala kadrosunu Sinan Gümüş ile güçlendirdi. Kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe'de forma giyen 28 yaşındaki futbolcu ile 2 buçuk yıllık anlaşmaya vardı.