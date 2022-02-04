Fenerbahçe Beko seriye bağladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 25. hafta maçında deplasmanda Olimpia Milano'yu 60-71 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla Euroleague'de üst üste 4. galibiyetini elde edip play-off iddiasını devam ettirdi. Fenerbahçe adına Milano karşısında 17 sayı kaydeden Guduric, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

BAYRAĞIMIZI AYŞENUR VE FURKAN DALGALANDIRACAK

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın bugün yapılacak açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcular Ayşenur Duman ile Furkan Akar taşıyacak. 24. Pekin Kış Olimpiyat Oyunları bugün TSİ 15.00'te yapılacak açılış töreni ile start alacak.

FEDERER İLE NADAL AYNI TAKIMDA YER ALACAK

Dünyaca ünlü tenisçiler İspanyol Rafael Nadal ile İsviçreli Roger Federer, Londra'da düzenlenecek Laver Kupası'nda çiftlerde aynı takımda yer alacak. Son olarak 2017 yılındaki organizasyonda çiftlerde korta çıkan Nadal ile Federer'in, bu yıl 23-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek "Avrupa Takımı" adına birlikte korta çıkacağı duyuruldu.

GALATASARAY SENEGALLİ NDOUR'U TRANSFER ETTİ

Galatasaray Nef, Senegalli oyuncu Maurice Ndour'u transfer ettiğini açıkladı. Son olarak Litvanya'nın Rytas ekibinde forma giyen 29 yaşındaki oyuncu kariyerinde Real Madrid, New York Knicks, Unics Kazan, Valencia Basket, Rytas ve Zhejiang Golden Bulls formalarını giydi. Yıldız basketbolcu, Galatasaray'da başarılı olmak istediğini belirtti.

KONYASPOR'UN KONUĞU GZT GİRESUNSPOR

Süper Lig'de 24. hafta bugün oynanacak iki maçla start alacak. Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken ve ikinci sırada yer alan Konyaspor bugün saat 20.00'de Giresunspor ile mücadele edecek. Aynı saatte başlayacak bir diğer maçta ise Kayserispor ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşacak. Mücadele Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

ALTAŞ DENİZLİSPOR'DA TUSHA TAKIMDAN AYRILDI

Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor'da forma giyen Kosovalı oyuncu Veton Tusha, takımdan ayrıldı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Tusha ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığı kaydedildi. Denizlispor altyapısına 2020-2021 sezonu başında transfer edilen Veton Tusha ile 15 Ocak 2021'de profesyonel sözleşme yapılmıştı.

ANADOLU EFES EVİNDE ASVEL'İ AĞIRLAYACAK

THY Euroleague'de Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında bugün Fransız temsilcisi Asvel'i konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da start alacak. Efes, 22 karşılaşmada 11 galibiyet aldı. İki takım arasında Euroleague'in 3. haftasında Fransa'da oynanan karşılaşmayı Asvel 75-73 kazandı.

38'LİK ATİBA'NIN ATTIĞI GOL UNUTULMAYACAK!

Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu Elemeleri'nde Kanada, El Salvador'u 2-0 yendi. Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in ortasına vurmak isterken yere düşen Atiba'nın sırtına çarparak kaza sonucu filelerle buluşan gol, maçın unutulmaz anları arasına girdi. 3 haftası kalan elemelerde, puanını 25'e yükselten lider Kanada, Dünya Kupası vizesi için büyük avantaj yakaladı. 21 puanlı takımlardan ABD 2'nci, Meksika 3'üncü sırada yer aldı.

AĞAOĞLU'NUN TESTİ POZİTİF

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Başkanın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

HAMSİK BELİRSİZLİĞİ!

Trabzonspor'da Kasımpaşa ile oynanacak olan maç öncesi Abdülkadir Ömür ve Marek Hamsik'in oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. İki oyuncunun da henüz tam anlamıyla takımla birlikte çalışmalara başlamaması nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı, alternatif oyun planları üzerine de düşünmeye başladı. Tecrübeli teknik adam, iki yıldızın yerine Yunus Mallı ile Siopis'i düşündüğü öğrenildi.

LİDERE ZORBAY KÜÇÜK

Süpe Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Trabzonspor'un yarın evinde Kasımpaşa ile oynayacağı zorlu mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.



SEMİH KAYA GERİ DÖNDÜ

Alparslan Öztürk ve Işık Kaan Arslan'ın sakatlıkları nedeniyle yerli stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'dan beklenen hamle geldi. Sarı- Kırmızılılar, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Semih Kaya'yı resmen kadrosuna kattı. Tecrübeli futbolcuyla yarım sezonluk anlaşma yapıldığı ve oynayacağı maç sayısı üzerinden sözleşmede 1 yıllık opsiyon da bulunacağı öğrenildi.

ANTALYA'DA FIRTINA ŞOKU!

Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray dün fırtına şokunu yaşadı. Sabah saatlerinde ortaya çıkan sert fırtına sonrası günün ilk idmanı salonda gerçekleştirildi. Yeni transfer Bafetimbi Gomis ilk kez takımla birlikte çalışmaya katıldı. Fransız yıldızın Alanyaspor maçında forma giyip giymeyeceği yarın netleşecek.

DIAGNE KADRO DIŞI

Yeniden sağlığına kavuşan Omar'a lisans çıkarabilmek için yabancı kontenjanında boşluk açmaya çalışan Galatasaray'da görüşmeler sürüyor. Yönetim bir yandan Diagne konusunda çözüm ararken flaş bir hamle yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi için UEFA'ya verdiği listeye yeni transferler Gomis, Pulgar ve Pena'yı eklerken Yedlin ve Luyindama'nın dışında Diagne kadrodan çıkarıldı. Senegalli yıldızın bu hamle sonrası yeni bir aksiyon alıp almayacağı merak konusu.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN'A BOEY FRENİ!

Sacha Boey'in Covid olması nedeniyle sağ bekte sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın transferine şimdilik izin verilmedi. Genç yıldız, Alanyaspor maçı sonrası gidebilir.

SOKOL CİKALLESHİ İLE 2024 YILINA KADAR

Süper Lig ekibi Konyaspor, yıldızı Sokol Cikalleshi ile sözleşme yeniledi. Cikalleshi ile 2024 yılına kadar sözleşme uzatıldığı kaydedildi. Yeşil-Beyazlılar'ın tecrübeli oyuncu, "Biz büyük bir aileyiz. Sezon sonuna kadar bu kenetlenmemiz devam edecek ve sezonu en güzel şekilde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

VİSCA, CORNELİUS, BAKASETAS VE HAMSİK'İ BEĞENİYORUM

Medipol Başakşehir'in yıldızı Chadli, "Süper Lig'de en beğendiğim oyuncu eski takım arkadaşım Edin Visca. Cornelius da beğendiğim isimlerden... Orta sahada ise Bakasetas ve Hamsik'i beğeniyorum" cevabını verdi.

LEKE JAMES DİZİNDEN AMELİYAT EDİLDİ

Sivasspor'un golcüsü Leke James dizinden ameliyat edildi. Dizinde oluşan kıkırdak hasarı nedeniyle ameliyat edilen Leke James'in morali oldukça yüksek... İstanbul'da başarılı bir operasyon geçiren tecrübeli golcü, bir süre sahalardan uzak kalacak.

DURSUN&OZAN LİSTEDE CRESPO&ROSSI DIŞARIDA

F.Bahçe, 23 kişilik Konferans Ligi kadrosunu UEFA'ya açıkladı. Kiradan dönen Ozan Tufan ve ilk yarıda kadroda yer almayan Serdar Dursun, Avrupa listesine eklendi. Diego Rossi UEFA listesinden çıkarıldı. Miguel Crespo ise FFP anlaşması gereği bonservisi sebebiyle kadroya alınamadı.

CORINTHIANS'DAN GUSTAVO'YA MARKAJ

F.Bahçe'de gözden düşen Luiz Gustavo'nun adı Brezilya kulüpleri ile anılmaya devam ediyor. Gustavo'ya Atletico Mineiro'dan sonra Corinthians da ona talip oldu. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli oyuncunun satışına sıcak bakıyor.

TEK HEDEF KUPA!

Fenerbahçe'nin yıldızı Filip Novak, "Trabzonspor'da kazandığım kupa gibi, her zaman bir şeyler kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

FENER'DEN GİTTİ KIYMETE BİNDİ!

Sezon başında 2 milyon Euro'ya Antwerp'e gönderilen Frey, Belçika'da bu sezon farklı bir kimliğe büründü. Antwerp, 25 maçta 18 gol atan Frey'i 15 milyon Euro'ya satmaya hazırlanıyor. Eski Fenerbahçeli, Antwerp'in tarihine damga vuracak.

SAMANDIRA'DA TUFAN ÇIKTI!

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile mücadele edecek Fenerbahçe, yaptığı çalışmayla hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Kartal çalışma öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi... Sarı-Lacivertliler'e geri dönen Ozan Tufan, dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. İsmail Kartal yönetimindeki çalışma taktik ağırlıklıydı. Mesut Özil ve Altay Bayındır günü takımdan ayrı bireysel çalışmalar eşliğinde tamamlarken; Luiz Gustavo ve Filip Novak da günü tedavi programları ile noktaladı... Fenerbahçe, bugün yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

SÜPER 2'Lİ

NBA'de Memphis, New York'u 120-108 yendi. Desmond Bane'nin istatistikleri ise herkesi şoke etti...



MAÇ TARİHİ 02.02.2022

NUMARASI 22

İSABET ORANI YÜZDE 22.2

TOP ÇALMA 2

BLOK 2

ASİST 2

TOP KAYBI 2

SERBEST ATIŞ 2