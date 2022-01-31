Trabzonspor, Manchester City modelinin temellerini atıyor: Fırtına daha çok genç futbolculara yatırım yapacak!

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın önerisiyle, Avrupa'da dev kulüplerin uyguladığı transfer politikasının temellerini atıyor. Özellikle, UEFA'nın plansızca para harcayan kulüplerin Finansal Fair-Play ile önüne geçme adına uyguladığı politikalardan canı yanan kulüplerin başında gelen Trabzonspor, Abdullah Avcı ile bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, bir taraftan ise geleceğin temellerini oluşturma adına organizasyon planlaması da yapıyor. Altyapı ile futbol eğitimine büyük bir önem veren Avcı, gelecek vadeden 19 ile 22 yaş arasındaki oyuncuları bordo-mavili kulübün bünyesine katarak gelişimlerini yakından takip ediyor.
TEMELLER ATILMIŞ DURUMDA
Uzun yıllardır, yetenekli genç futbolcuları arayan, bulan ve eğiten bir yapı olmayı amaçlayan bordo-mavililer, şampiyonluk mücadelesiyle birlikte bunun da temellerini atma yolunda önemli işler yapıyor.
Türkiye'nin birçok takımında kiralık oyuncuları bulunan Karadeniz ekibi, son olarak Tymoteusz Puchacz, Enis Destan, Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş gibi gelecek vadeden isimleri bünyesine kattı. Geçtiğimiz aylarda açılışını yaptığı Özkan Sümer Futbol Akademisi de bu organizasyonun önemli bir ayağını oluşturuyor. Türkiye'nin bir çok bölgesinden ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen oyuncular, bu tesislerde eğitim alınıyor.