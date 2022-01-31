Trabzonspor, Manchester City modelinin temellerini atıyor: Fırtına daha çok genç futbolculara yatırım yapacak!





OYUNCU YATIRIMI

Bordo-mavili kulüp, Avrupa'nın dev kulüpleri gibi bundan sonra daha çok genç futbolculara yatırım yapacak. Oyuncu havuzunu genişletip, kadrosunda bulunduracağı oyuncular dışında kalanları ise Avrupa'nın dev kulüpleri gibi özellikle genç ve potansiyeli yüksek olan birçok futbolcusunu kiraya gönderecek olan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın organizasyonu ve yönlendirmesiyle oyuncuların hem gelişimi hem de değerlenmesi için zemin hazırlayacak. Düşük bedelle veya bonservissiz transfer edilen oyuncular, Karadeniz ekibi adına oyuncu kazanımının yanı sıra ekonomik olarak da gelir elde edilmesinin yolu açılacak.