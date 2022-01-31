Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Antalya kampında önemli açıklamalar yaptı





İKİ YÖNLÜ ORTA SAHA İYİ OLUR

Orta sahada iki yönlü bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu söyleyen İsmail Kartal, "İyi bir Mesut Özil takıma çok katkı sağlar..." dedi

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalya'da basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Kartal, "Orta sahada Mert Hakan sakat, Meyer, Crespo, Sosa ve Zajc isimleri var. 3 günde bir maç oynarsanız bu yeter mi yetmez mi ben de bunları düşünüyorum. Oraya belki daha iki yönlü 6 ve 8 gibi bir oyuncu olabilir gibi düşünüyorum" dedi. İrfan Can'ın 8 ve 10 numara profilinde bir oyuncu olduğunu söyleyen Kartal, "O bölgede Mesut da var. İyi bir Mesut çok katkı sağlar" ifadesini kullandı. Kartal, Osayi ve Ferdi'nin çok faydalı oyuncular olduğunu da sölyledi.