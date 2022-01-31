Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Antalya kampında önemli açıklamalar yaptı

Antalya kampında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli çarpıcı açıklamalara imza attı. Karaveli, antrenörlüğü aşkla yapan bir insan olduğunu belirterek, elinde sihirli bir değnek olması durumunda Beşiktaş'ın dünyanın en büyük kulüp olmasını isteyeceğini kaydetti. Karaveli, "Futbol antrenörlüğü yapmaya devam edeceğim. Nerede olacağına dair bir fikrim yok. Çünkü günler o kadar değişken ki, yani bizim ülkemizde de dünyada da böyle. Çok değişken. Ben futbolun bir parçası olarak sahadaki antrenör parçası olarak hayatıma devam etmek istiyorum. Bugün Beşiktaş'ta belki yarın da Beşiktaş'ta diğer günlerde başka yerlerde, dünyanın her yerinde mesleğimi yapmak istiyorum" dedi.
BATSHUAYİ DAHA ÇOK ATACAK
Önder Karaveli, "Michy Batshuayi ile antrenmanlardan sonra gol vuruşu çalışmaları yapıyoruz. Ben inanıyorum ki Batshuayi, geri kalan maçlarda gol sayısını artıracaktır" şeklinde konuştu.
BAŞKA HOCAYLA KONUŞMUYORUZ
Beşiktaş Sportif direktörü Kazancı, "Önder Karaveli görevdeyken başka hocayla görüşmeyiz. Sezon sonunda kararı yönetim kurulu verir" dedi.
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Şenol Güneş çok değerli bir hoca... Bir şeyler duyuyoruz ama nihai karar her zaman başkanımızdır ancak Önder hocamız buradayken bu tarz bir görüşme yapılması sezon sonuna kadar zaten söz konusu olmaz. Sezon sonunda oturulur ve tekrar bir değerlendirme yapılır. Ancak şunun altını çizmek istiyorum ana proje değişmeyecek" dedi.
FATİH ÖZTÜRK ADANA YOLCUSU
Pena'nın gelişinin ardından Fatih Öztürk'le yolların ayrılması bekleniyor. Tecrübeli kalecinin büyük bir ihtimalle Adana Demirspor'a gideceği öğrenildi.