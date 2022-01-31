Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Antalya kampında önemli açıklamalar yaptı

    Genç hoca, “Beşiktaş bana güvendi. 3 günlüktü, ama 52 gün oldu. Bir gün de olsa, 3 gün de olsa bunun gu-ru runu yaşadım. Hiç korkmadım hiç de çekinmedim” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 31 Ocak TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Hiç korkmadım

    Antalya kampında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli çarpıcı açıklamalara imza attı. Karaveli, antrenörlüğü aşkla yapan bir insan olduğunu belirterek, elinde sihirli bir değnek olması durumunda Beşiktaş'ın dünyanın en büyük kulüp olmasını isteyeceğini kaydetti. Karaveli, "Futbol antrenörlüğü yapmaya devam edeceğim. Nerede olacağına dair bir fikrim yok. Çünkü günler o kadar değişken ki, yani bizim ülkemizde de dünyada da böyle. Çok değişken. Ben futbolun bir parçası olarak sahadaki antrenör parçası olarak hayatıma devam etmek istiyorum. Bugün Beşiktaş'ta belki yarın da Beşiktaş'ta diğer günlerde başka yerlerde, dünyanın her yerinde mesleğimi yapmak istiyorum" dedi.



    BATSHUAYİ DAHA ÇOK ATACAK
    Önder Karaveli, "Michy Batshuayi ile antrenmanlardan sonra gol vuruşu çalışmaları yapıyoruz. Ben inanıyorum ki Batshuayi, geri kalan maçlarda gol sayısını artıracaktır" şeklinde konuştu.



    BAŞKA HOCAYLA KONUŞMUYORUZ
    Beşiktaş Sportif direktörü Kazancı, "Önder Karaveli görevdeyken başka hocayla görüşmeyiz. Sezon sonunda kararı yönetim kurulu verir" dedi.
    Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Şenol Güneş çok değerli bir hoca... Bir şeyler duyuyoruz ama nihai karar her zaman başkanımızdır ancak Önder hocamız buradayken bu tarz bir görüşme yapılması sezon sonuna kadar zaten söz konusu olmaz. Sezon sonunda oturulur ve tekrar bir değerlendirme yapılır. Ancak şunun altını çizmek istiyorum ana proje değişmeyecek" dedi.



    FATİH ÖZTÜRK ADANA YOLCUSU
    Pena'nın gelişinin ardından Fatih Öztürk'le yolların ayrılması bekleniyor. Tecrübeli kalecinin büyük bir ihtimalle Adana Demirspor'a gideceği öğrenildi.



        LUYİNDAMA İLE YOLLAR AYRILDI
        Galatasaray, Luyindama'nın Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'a kiralandığını resmen açıkladı. Cimbom'da üçüncü ayrılık resmen yaşandı. Sarı-Kırmızılılar, Christian Luyindama'yı Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'a sezon sonuna kadar kiraladı. Anlaşamad zorunlu olmayan 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.



        TÜRKİYE MÜKEMMEL BİR YER
        G.Saray ile yollarını ayıran Yedlin'den Türkiye övgüsü geldi. ABD'li yıldız, "Benim ülkemde İslamofobi var. Her sokakta cami olan bir yere geldim. Muhteşem bir ülke, muhteşem bir şehir. Aşık oldum" dedi.



        GEDSON FERNANDES BİLMECESİ
        Transferi yılan hikayesine dönen Gedson Fernandes ile ilgili Portekiz'den flaş bir iddia geldi. Galatasaray'ın Gedson transferinden vazgeçtiği ve kulübü Benfica'nın takımda süre alamayan yıldız futbolcu için yeni bir arayı içine girdiği iddia edildi.



            UNUTTUN BENİ ALİ BABA
            Yılmaz Vural, bir programda "Ali Koç bana 25 yaşındayken en büyük hayalim F.Bahçe'ye başkan olmak! Hatta 'Seni Fenerbahçe'ye teknik direktör yaparım' demişti" ifadelerini kullandı. Ardından ise "Unuttun beni Ali Baba" diye haykırarak herkesi kahkahaya boğdu. Özel bir kanala açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, Ali Koç'un geçmişte Ali Koç'un F.Bahçe'ye başkan olması durumunda kendisini teknik direktör yapacağına dair verdiği sözü unuttuğunu söyledi. Vural, "Ali Koç'u ilk tanıdığımda sanırım 25 yaşındaydı. Pastanede buluştuk. Sarışın, mavi gözlü şeker bir insan. "En büyük idealim Fenerbahçe'ye başkan olmak" demişti. Hatta 'Başkan olsam seni Fenerbahçe'ye teknik direktör yaparım' dedi" ifadelerini kullandı. Vural'ın son söz olarak "Ali Baba unuttun" demesi sonrası ise stüdyoda herkes kahkahalara boğuldu.



            İKİ YÖNLÜ ORTA SAHA İYİ OLUR
            Orta sahada iki yönlü bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu söyleyen İsmail Kartal, "İyi bir Mesut Özil takıma çok katkı sağlar..." dedi
            F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalya'da basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Kartal, "Orta sahada Mert Hakan sakat, Meyer, Crespo, Sosa ve Zajc isimleri var. 3 günde bir maç oynarsanız bu yeter mi yetmez mi ben de bunları düşünüyorum. Oraya belki daha iki yönlü 6 ve 8 gibi bir oyuncu olabilir gibi düşünüyorum" dedi. İrfan Can'ın 8 ve 10 numara profilinde bir oyuncu olduğunu söyleyen Kartal, "O bölgede Mesut da var. İyi bir Mesut çok katkı sağlar" ifadesini kullandı. Kartal, Osayi ve Ferdi'nin çok faydalı oyuncular olduğunu da sölyledi.



            CRESPO ERDİ MURADINA!
            Lisansı yetişmediği için Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosunda yer alamayan Miguel Crespo muradına eriyor. Portekizli orta saha, 2 Şubat'ta yenilenecek Avrupa listesinde yer alacak.



                SERDAR AZİZ MÜJDESİ
                Sivas ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Serdar Aziz, dün Antalya'da saha çalışmalarına başladı. Sivas maçında sakatlanan Serdar Aziz, dün topla çalışmalara başladı. Tecrübeli stoperin kısa süre içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Büyük bir aksilik olmazsa 5 Şubat'ta oynanacak Medipol Başakşehir maçında kadroda olması beklenen başarılı stoper ile yeni sözleşme yapılması da gündemde.



                MAX MEYER'E TAKIM ARANIYOR
                Yeni transferler için yabancı konterjanında yer açmak isteyen Fenerbahçe'de verim alınamayan isimlerden birisi olan Max Meyer'e takım aranıyor. Sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi de söz konusu.



                İTALYAN İNADI!
                Trabzonspor'da stoper bölgesine yapılacak transfer için listenin başında Kaan Ayhan yer alıyor. Milli oyuncu için Sassuolo ile bir görüşme daha yapıldı. Ancak İtalyan ekibi, 8 milyon Euro bonservis beklentisini yineledi. Transfer döneminin son günlerine doğru bir görüşme daha yapılıp yapılmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Trabzonspor yönetimi milli yıldız için şartları zorladıklarını ancak bu rakamların üzerine çıkamayacaklarını belirttiler.



                    TRİBÜNLERDE DORTMUND MODELİ
                    Trabzonspor taraftarları Kasımpaşa maçıyla birlikte tribünlerde Dortmund taraftarlarının görsel şölenini örnek alacak bir modeli devreye sokacak. Tribünlerde devasa bayraklarla birlikte çok sayıda irili ufaklı bayrak dağıtılacak ve tribünlerin tamamen Bordo-Mavili renklere bürünmesi sağlanacak. Zaman içerisinde bayrak sayısının daha da artırılması ve Dortmund modelinin tam olarak uygulanması bekleniyor.



                    AVUSTRALYA'DA ŞAMPİYON NADAL
                    Danıı Medvedev'e karşı 2-0 geriden gelen Rafael Nadal, Avustralya Açık tek erkekler finalini kazandı. İspanyol raket, Avustralya'da 21. Grand Slam şampiyonluğuna ulaşarak Federer ile Djokovic'i geçti ve en çok zafere ulaşan erkek tenisçi oldu. Nadal finalden sonra yaptığı açıklamada, " Medvedev günün birinde bu kupayı kaldıracaksın. Seni ve takımını tebrik ediyorum" dedi.



                    FURKAN'LI 76ERS GÜLDÜ
                    Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, evinde Sacramento Kings'i 103-101 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti. Furkan Korkmaz, 5 sayı, 1 ribaunt, 1 asist ve 3 top çalmayla oynadı.



                        ANADOLU EFES EVİNDE FENERBAHÇE'Yİ DEVİRDİ
                        ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında oynanan derbide Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 91-71 mağlup etti. Bu sonuçla bir maçı eksik Anadolu Efes, ligde 14. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise 4. yenilgisini yaşadı. Diğer sonuçlar: Gaziantep Basket-Beşiktaş: 82-77, Yalova-Merkezefendi: 82-76.



                        BAŞAKŞEHİR MISIRLI TREZEGUET İLE ANLAŞTI!
                        Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İngiliz ekibi Aston Villa'da forma giyen Trezeguet ile anlaşma sağladıklarını açıkladı. Öte yandan Trezeguet'in formasını giydiği Mısır, Afrika Kupası'nda yarı finale çıktı.

                        BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA ORMAN'DA KAYBOLDU!
                        Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında OGM Ormanspor, evinde Beşiktaş HDI Sigorta'yı 77-57 mağlup etti. Ormanspor karşılaşmanın ilk yarısını da 45-22 önde tamamladı. Ev sahibi ekipte Cowan 20 sayıyla yıldızlaştı.

                        CRİVELLİ İLE YOLLAR AYRILDI
                        Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, forvet oyuncusu Enzo Crivelli ile yolların ayrıldığını duyurdu. Bu sezon 14 maçta kırmızı-beyazlı formayı giyen 26 yaşındaki Fransız oyuncu, gol atamadı.

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Emekliye 2.200 TL
                        Haberler Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Antalya kampında önemli açıklamalar yaptı
                            SON DAKİKA