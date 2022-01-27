Kartal’a iki teknik direktör adayı: Alman Keller ve Çek Trpisovsky

Beşiktaş sezon sonuna kadar takımı Önder Karaveli'ye emanet etti. Yeni sezon için belirsizlik sürüyor... Siyah-Beyazlı Yönetimin yeni sezon için arayışları da sürüyor. Kara Kartal'ın hedefindeki isimler de netleşmeye başladı. Beşiktaş'ın yaz aylarında teknik direktörlük görevine Jens Keller'i getirmek istediği ve Alman hocanın da bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Alman medyasında Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın Jens Keller ile bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edilmekte.
2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Keller, son olarak Alman Ligi ekiplerinden Nürnberg'i çalıştırdı. 28 Haziran 2020'de görevi sona eren 51 yaşındaki teknik adam 4-2-3-1 oyun sistemini benimsemekte. Bir diğer aday ise Jindrich Trpisovsky... Çekya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Slavia Prag'ı çalıştıran 45 yaşındaki Trpisovsky de İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor. Ancak onun kulübüyle 2023 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. Tecrübeli teknik direktör Slavia Prag ile ligde ise 2.53 puan ortalaması yakaladı.