Kartal’a iki teknik direktör adayı: Alman Keller ve Çek Trpisovsky





2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Keller, son olarak Alman Ligi ekiplerinden Nürnberg'i çalıştırdı. 28 Haziran 2020'de görevi sona eren 51 yaşındaki teknik adam 4-2-3-1 oyun sistemini benimsemekte. Bir diğer aday ise Jindrich Trpisovsky... Çekya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Slavia Prag'ı çalıştıran 45 yaşındaki Trpisovsky de İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor. Ancak onun kulübüyle 2023 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. Tecrübeli teknik direktör Slavia Prag ile ligde ise 2.53 puan ortalaması yakaladı.

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