Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’dan önemli açıklamalar! Vida-Larin-Güven'de şartlar oluşursa devam ederiz

Larin, Vida ve Güven'le yapılan sözleşme görüşmeleri hakkında bilgi veren Kazancı, "Yoğun şekilde görüşmelerimiz devam ediyor. Sezon başından beri aslında aralıklarla bu görüşmeleri yaptık. Tabi bir yandan da çok yoğun bir maç trafiği var. Bu milli arada da tekrardan görüşeceğiz. İnşallah her üçü için de doğru ekonomik şartlar olursa devam ederiz. Neden olmasın. Üçü de takımımız için önemli oyuncular, planlamamızda yer alabilecek oyuncular. Sezon sonuna doğru inşallah tekrardan hepsiyle anlaşmış oluruz. Ama anlaşamazsak da mutlaka alternatiflere doğru yönlenmek zorundayız" diye konuştu.