Topyekün seferberlik! Ligde zor günler geçiren aslan derbi öncesi kenetlendi

G.Saray Trabzonspor maçı öncesinde kenetlendi. Son 11 lig maçında sadece 1 kez kazanabilen Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor ile oynayacakları derbiyi çıkış maçı olarak görüyor. Aslan bu maçı kazanarak mental açıdan kuvvetlenmek istiyor.