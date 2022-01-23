Sol bek takviyesi yapmaya karar veren yönetimin rotası Fransa! Fener’in gözü Konan'da

Sol bekte alternatif sıkıntısı sebebiyle transfer için kollarını sıvayan Fenerbahçe, bu bölgede forma giyen tek isim olan Filip Novak'ın sakatlığı ile sarsıldı. Sol bek takviyesi için düğmeye basan ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims'te forma giyen Ghislain Konan'ı listesine alan F.Bahçe'nin Novak'ın sakatlığı sonrası bu transferi bitirmek için harekete geçtiği öğrenildi.