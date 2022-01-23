Sol bek takviyesi yapmaya karar veren yönetimin rotası Fransa! Fener’in gözü Konan'da

Sol bekte alternatif sıkıntısı sebebiyle transfer için kollarını sıvayan Fenerbahçe, bu bölgede forma giyen tek isim olan Filip Novak'ın sakatlığı ile sarsıldı. Sol bek takviyesi için düğmeye basan ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims'te forma giyen Ghislain Konan'ı listesine alan F.Bahçe'nin Novak'ın sakatlığı sonrası bu transferi bitirmek için harekete geçtiği öğrenildi.
400 BİN EURO KAZANIYOR
F.Bahçe, Reims ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Konan'ı bir an önce transfer etmek istiyor. Tecrübeli futbolcunun Reims'te 400 bin Euro garanti ücret karşılığında oynadığı biliniyor.
PORTEKİZ'DE DE FORMA GİYDİ
Ülkesinin takımı ASEC Mimosas'da futbol kariyerine başlayan Fildişili futbolcu daha önce Guimaraes B, Vit. Guimaraes ve Stade Reims takımlarının da formalarını terletti.