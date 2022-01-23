Fedakarlık zamanı! Abdullah Avcı oyuncularından 3 puan istedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray maçında sahada uyguladıkları tüm çalışmaları görmek istediğini belirterek, "Bir mücadele veriyoruz ve bu mücadelenin sonunda başarılı olmak istiyorsak verebileceğimiz neyse onu en üst limitten vermeliyiz. Çok büyük fedakarlıklarla buraya kadar geldik ama bundan sonrası daha büyük fedakarlıklar gerekiyor. Galatasaray karşısında o inancı ve arzumuzu sahada görmek istiyorum" dedi. Trabzonspor'da milli takım kampında bulunan Kouassi, hasta olan Koita, cezalı oyuncular Hüseyin Türkmen, Yusuf Erdoğan sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür ve Trondsen forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Hamsik ise maç kadrosunda yer aldı.
TÜM GÖZLERTÜM GÖZLER NWAKAEME'DEN
Trabzonspor'un Galatasaray derbisinde en büyük kozlarından biri Covid-19'u atlatan ve son 3 idmanda takımla çalışan Nwakaeme olacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, derbi öncesi Nijeryalı yıldızla bir araya gelerek özel bir görüşme gerçekleştirdi. Trabzon, Nwakaeme'nin olmadığı son 3 maçın hiçbirinde galip gelememiş ve bu 3 maçta toplamda sahada 6 puan bırakmıştı.
HAMSİK OYNARSA İSMAİL İLK 11'DE!
G.Saray maçı öncesi arka adalesindeki ödem nedeniyle dinlendirilmeli bir antrenman programı uygulanan Marek Hamsik derbide oynamak istiyor. Sağlık kuruluyla birlikte tecrübeli futbolcunun oynayıp oynamaması hakkındaki kararı Abdullah Avcı maç saatinde verecek. Avcı, yıldız oyuncunun oynayabilecek durumda olması durumunda 3 yerli kuralından dolayı sol bekte İsmail Köybaşı'yı oynatacak. Ancak şu anki duruma göre Hamsik'in oynaması beklenmiyor. Slovak oyuncu, Trabzonspor orta sahasının en önemli parçalarından biri...