Fedakarlık zamanı! Abdullah Avcı oyuncularından 3 puan istedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray maçında sahada uyguladıkları tüm çalışmaları görmek istediğini belirterek, "Bir mücadele veriyoruz ve bu mücadelenin sonunda başarılı olmak istiyorsak verebileceğimiz neyse onu en üst limitten vermeliyiz. Çok büyük fedakarlıklarla buraya kadar geldik ama bundan sonrası daha büyük fedakarlıklar gerekiyor. Galatasaray karşısında o inancı ve arzumuzu sahada görmek istiyorum" dedi. Trabzonspor'da milli takım kampında bulunan Kouassi, hasta olan Koita, cezalı oyuncular Hüseyin Türkmen, Yusuf Erdoğan sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür ve Trondsen forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Hamsik ise maç kadrosunda yer aldı.