Düşme hattına yaklaşan Galatasaray Süper Lig'in fırtınası Trabzonspor'u ağırlayacak

Süper Lig'de dev randevu... Galatasaray ile Trabzonspor bugün saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de 22 hafta sonunda topladığı 27 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunan Cimbom, Trabzonspor'u yenerek moral bulmak istiyor... 51 puanlı lider Trabzonspor ise kötü gidişatına son verme niyetinde... Son iki haftada 4 puan kaybeden Karadeniz Fırtınası kazanarak şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligin ilk yarısındaki karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
ZAJC, HULL'UN TEKLİFİNE 'HAYIR' DEDİ
Sloven yıldız, İngiliz kulübünün yaptığı transfer teklifini geri çevirdi. Sivas deplasmanında Fenerbahçe'nin tek golünü atan Miha Zajc transfer gelişmeleri ile gündemde. Sloven yıldızın kendisini isteyen Hull City'nin teklifini kabul etmediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin de İngiliz kulübüyle anlaşma sağlayamadığı gelen bilgiler arasında.
TRABZON'DAN TAHA ÇALIMI
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği genç stoper Taha Altıkradeş için Bursaspor ile masaya oturdu. Sıkı geçen pazarlık sonrası transfer için öenmli mesafe alındı... Trabzonspor'dan taha Altıkardeş hamlesi... Stoper arayışında olan Bordo-Mavili yönetimin Fenerbahçe'nin de talip olduğu 18 yaşındaki futbolcu için dün Bursasporlu idarecilerle bir görüşme yaptığı ve transfere dair şartların görüşüldüğü öğrenildi. İki kulübün yöneticileri arasında yapılan ilk görüşmede net bir anlaşma çıkmasa da transfer için önemli mesafe alındığı öğrenildi. Bursaspor yönetiminin Taha'yı Fenerbahçe'nin de istemesini fırsat bilerek genç savunmacı için fiyatı artırmaya çalıştığı belirtilirken, Trabzonspor'un kısa süre içinde bu transferi netleştirmesi bekleniyor. Alt yaş milli takımlarında da forma giyen Taha'nın adı başta Roma olmak üzere bazı Avrupa kulüpleri ile de anılıyor. Bursaspor'un Taha için bonservis beklentisinin ise 30 milyon TL olduğu biliniyor. Trabzonspor da bu transfere geleceğe yatırım amaçlı bir hamle olarak yaklaşıyor.