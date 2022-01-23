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    Düşme hattına yaklaşan Galatasaray Süper Lig'in fırtınası Trabzonspor'u ağırlayacak

    Süper Lig'de nefes kesen karşılaşmaya sayılı saatler kaldı. Acil puana ihtiyacı olan G.Saray ile lider Trabzonspor NEF Staı’dnda karşılaşacak. İşte sizler için derlediğimz 23 Ocak TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Aslantepe’de nefes nefese!

    Süper Lig'de dev randevu... Galatasaray ile Trabzonspor bugün saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de 22 hafta sonunda topladığı 27 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunan Cimbom, Trabzonspor'u yenerek moral bulmak istiyor... 51 puanlı lider Trabzonspor ise kötü gidişatına son verme niyetinde... Son iki haftada 4 puan kaybeden Karadeniz Fırtınası kazanarak şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligin ilk yarısındaki karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.



    ZAJC, HULL'UN TEKLİFİNE 'HAYIR' DEDİ
    Sloven yıldız, İngiliz kulübünün yaptığı transfer teklifini geri çevirdi. Sivas deplasmanında Fenerbahçe'nin tek golünü atan Miha Zajc transfer gelişmeleri ile gündemde. Sloven yıldızın kendisini isteyen Hull City'nin teklifini kabul etmediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin de İngiliz kulübüyle anlaşma sağlayamadığı gelen bilgiler arasında.



    TRABZON'DAN TAHA ÇALIMI
    Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği genç stoper Taha Altıkradeş için Bursaspor ile masaya oturdu. Sıkı geçen pazarlık sonrası transfer için öenmli mesafe alındı... Trabzonspor'dan taha Altıkardeş hamlesi... Stoper arayışında olan Bordo-Mavili yönetimin Fenerbahçe'nin de talip olduğu 18 yaşındaki futbolcu için dün Bursasporlu idarecilerle bir görüşme yaptığı ve transfere dair şartların görüşüldüğü öğrenildi. İki kulübün yöneticileri arasında yapılan ilk görüşmede net bir anlaşma çıkmasa da transfer için önemli mesafe alındığı öğrenildi. Bursaspor yönetiminin Taha'yı Fenerbahçe'nin de istemesini fırsat bilerek genç savunmacı için fiyatı artırmaya çalıştığı belirtilirken, Trabzonspor'un kısa süre içinde bu transferi netleştirmesi bekleniyor. Alt yaş milli takımlarında da forma giyen Taha'nın adı başta Roma olmak üzere bazı Avrupa kulüpleri ile de anılıyor. Bursaspor'un Taha için bonservis beklentisinin ise 30 milyon TL olduğu biliniyor. Trabzonspor da bu transfere geleceğe yatırım amaçlı bir hamle olarak yaklaşıyor.



        ADANA DEMİR'DEN FARKLI TARİFE!
        Süper Lig'de Adana Demirspor, Karagümrük önünde şov yaptı. Akdeniz ekibi, rakibini 5-0'lık sonuçla mağlup etti. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 35 ve 67'de Assombalonga, 58 ve 90'da Yunus Akgün ve 83'te Balotelli kaydetti. Adana Demirspor iki maç aradan sonra kazandı ve puanını 37'ye yükseltti. Karagümrük ise üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı ve 30 puanda kaldı. Adana Demirspor ara sonrası Çaykur Rize, Karagümrük ise Malatya ile karşılaşacak.



        ÜMRANİYE'DE MENEMEN KEYFİ
        1. Lig'de haftaya lider giren Ümraniyespor, evinde konuk ettiğ Mi enemen'i 2-1 yendi. Ümraniye'ye 3 puan getiren goller Camara ve Onur Ayık'tna geldi... Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, NasaDoge Menemenspor'u 2-1 mağlup etti. Liderlik koltuğunu bırakmayan Ümraniye'nin gollerini 24. dakikada Camara, 53. dakikada Onur Ayık attı. Konuk ekip Menemen'in tek golünü 69. dakikada Ahmet Sağat kaydetti. 90+5'te Menemen takımından Mazlum Demir kırmızı kart gördü.



        HATAY'DAN GENÇ TAKVİYE
        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, TFF 2. Lig takımı İnegölspor'da forma giyen Selimcan Temel ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki ön liberonun dün takımla birlikte çalışmalara başladığı bildirildi.



            DANİİL MEDVEDEV SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ!
            Avustralya Açık'ta heyecan devam ediyor. Erkeklerde geçen yılın finalisti Daniil Medvedev), klasmanın 57. sırasındaki Botic Van de Zandschulp ile oynadığı 3. tur mücadelesini, 6-4, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 kazandı.



            4X4'LÜK GÖZ-GÖZ ADANA DEMİR'DEN
            Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Göztepe böylelikle ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti. Başakşehir ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Göztepe'ye galibileti getiren golleri Ndiaye ve Halil'den geldi. Başakşehir'in golünü Aleksic attı.



            GALATASARAY NEF ALİAĞA'YI FARKLI GEÇTİ
            Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 96-73 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar'da Trimble 23, Purcell ise 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Diğer sonuçlar: Afyon Belediye-Semt Yalova: 73-106, Merkezefendi-Gaziantep: 64-80.

            CİMBOM'DA 3 YILDIZ SINIRDA!
            G.Saray'da Christian Luyindama, DeAndre Yedlin ve Ömer Bayram kart sınırında. 3 oyuncu kart görürse Alanya maçında oynayamayacak.

            OKAN OLMAZSA PENA!
            G.Saray Giresunspor'da oynayan kiralık oyuncusu Okan Kocuk için girişimlerini sürdürüyor. Bu girişimde sonuç alamazsa Barcelona'nın 3. kalecisi Inaki Pena için harekete geçecek.

            SÜPER LİG'DE 5 MAÇ DAHA VAR
            Süper Lig'de bugün 13.30'da Kasımpaşa- Kayserispor, Hatayspor- Rizespor maçları oynanacak. 16.00'da ise Altay-Konyaspor, Giresunspor- Alanyaspor ve Antalyaspor-Gaziantep maçları oynanacak.
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            Haberler Spor Düşme hattına yaklaşan Galatasaray Süper Lig'in fırtınası Trabzonspor'u ağırlayacak
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