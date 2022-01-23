Düşme hattına yaklaşan Galatasaray Süper Lig'in fırtınası Trabzonspor'u ağırlayacak





TRABZON'DAN TAHA ÇALIMI

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği genç stoper Taha Altıkradeş için Bursaspor ile masaya oturdu. Sıkı geçen pazarlık sonrası transfer için öenmli mesafe alındı... Trabzonspor'dan taha Altıkardeş hamlesi... Stoper arayışında olan Bordo-Mavili yönetimin Fenerbahçe'nin de talip olduğu 18 yaşındaki futbolcu için dün Bursasporlu idarecilerle bir görüşme yaptığı ve transfere dair şartların görüşüldüğü öğrenildi. İki kulübün yöneticileri arasında yapılan ilk görüşmede net bir anlaşma çıkmasa da transfer için önemli mesafe alındığı öğrenildi. Bursaspor yönetiminin Taha'yı Fenerbahçe'nin de istemesini fırsat bilerek genç savunmacı için fiyatı artırmaya çalıştığı belirtilirken, Trabzonspor'un kısa süre içinde bu transferi netleştirmesi bekleniyor. Alt yaş milli takımlarında da forma giyen Taha'nın adı başta Roma olmak üzere bazı Avrupa kulüpleri ile de anılıyor. Bursaspor'un Taha için bonservis beklentisinin ise 30 milyon TL olduğu biliniyor. Trabzonspor da bu transfere geleceğe yatırım amaçlı bir hamle olarak yaklaşıyor.