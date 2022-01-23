Beşiktaş 3 kere direğe takılınca Malatya deplasmanında 2 puan bıraktı

Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Beşiktaş, ligde son sırada bulunan Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 4. dakikada Beşiktaş'ta Ghezzal'in sağ kanattan kullandığı kornerde topu önünde bulan Kenan Karaman'ın etkisiz vuruşunda kaleci Ertaç topa sahip oldu.
İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
25. dakikada Yeni Malatyaspor'da Dicko'nun ceza sahası içine yaptığı ortada topu alan Mustafa'nın sert vuruşunda top üst direkten geri döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
TEİXEİRA KARTAL'I ÖNE GEÇİRDİ
61. dakikada sağ kanattan Batshuayi'nin ceza sahasına girerek çektiği şutta top kaleci Ertaç'ı geçince Alex Teixeria göğsüyle topu ağlara gönderdi. 0-1. 76'da Emirhan'ın şutu direkten döndü.