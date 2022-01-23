Beşiktaş 3 kere direğe takılınca Malatya deplasmanında 2 puan bıraktı





BEŞİKTAŞ ZİRVEYİ ANTEP'LE PAYLAŞTI!

Dün Yeni Malatyaspor deplasmanında her iki yarıda toplam 3 topu direkten dönen Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de en çok direğe takılan 2 takımdan biri takım oldu. Beşiktaş ve Gaziantepspor'un bu sezon toplam 14'er kez şutları kale direğinden geri döndü. Geçtiğimiz sezon ise Süper Lig'de en çok topu direkten dönen takım Fenerbahçe olmuştu.