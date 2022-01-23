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    Beşiktaş 3 kere direğe takılınca Malatya deplasmanında 2 puan bıraktı

    Emirhan, Vida ve Batshuayi'nin şutları direğe takılınca Beşiktaş, Malatya karşısında 1 puana razı oldu 61'de Teixeira'nın golüne Yeni Malatyaspor 84'te Adem Büyük'ün penaltısı ile cevap verdi.

    Kartal direğe tosladı!

    Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Beşiktaş, ligde son sırada bulunan Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 4. dakikada Beşiktaş'ta Ghezzal'in sağ kanattan kullandığı kornerde topu önünde bulan Kenan Karaman'ın etkisiz vuruşunda kaleci Ertaç topa sahip oldu.



    İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
    25. dakikada Yeni Malatyaspor'da Dicko'nun ceza sahası içine yaptığı ortada topu alan Mustafa'nın sert vuruşunda top üst direkten geri döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.



    TEİXEİRA KARTAL'I ÖNE GEÇİRDİ
    61. dakikada sağ kanattan Batshuayi'nin ceza sahasına girerek çektiği şutta top kaleci Ertaç'ı geçince Alex Teixeria göğsüyle topu ağlara gönderdi. 0-1. 76'da Emirhan'ın şutu direkten döndü.



        MALATYA PENALTIDAN EŞİTLEDİ
        81'DE Necip, Tetteh'i düşürdü. Penaltıyı kullanan Adem Büyük 84'te skoru eşitledi: 1-1. 89'da Vida'nın kafası direkten döndü. Dönen topa Batshuayi'nin volesi de direktön döndü. Maç 1-1 bitti.



        BEŞİKTAŞ'TAN PENALTI TEPKİSİ
        Malatya'nın kazandığı penaltıya hem Beşiktaşlı futbolcular hem de taraftarlar büyük tepki gösterdi. Maçın en kritik anı 81. dakikada gerçekleşti. Tetteh Necip'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem önce 'devam' dedi, sonra VAR'dan penaltıyı verdi. Başta Necip olmak üzere tüm Beşiktaşlı futbolcular karar isyan etti. Taraftarlar, sanal alemde "Ufacık bir müdahale ile böyle düşülmez. Böyle penaltı olmaz" dediler.



        KADER ANLARI
        89. dakikada önce Vida'nın kafası, hemen ardından da Batshuayi'nin volesi direkten döndü.



            BEŞİKTAŞ ZİRVEYİ ANTEP'LE PAYLAŞTI!
            Dün Yeni Malatyaspor deplasmanında her iki yarıda toplam 3 topu direkten dönen Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de en çok direğe takılan 2 takımdan biri takım oldu. Beşiktaş ve Gaziantepspor'un bu sezon toplam 14'er kez şutları kale direğinden geri döndü. Geçtiğimiz sezon ise Süper Lig'de en çok topu direkten dönen takım Fenerbahçe olmuştu.



            BEŞİKTAŞ'TA JOSEF ŞOKU
            Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Josef de Souza, Malatya deplasmanında sakatlanarak 45. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Brezilyalı oyuncu, sol arka adalesinde yaşadığı problem nedeniyle yerini Atiba'ya bıraktı.



            TARAFTARDAN OĞUZHAN TEPKİSİ
            Beşiktaşlı taraftarlar Oğuzhan Özyakup'un 11'de sahaya çıkmamasına sanal alemden eleştiri getirdi. Yorumlarda, "Son maçlarda takımın en iyisiydi. Teixeira kazanılacak diye takımdan kesilmemeli" denildi.



                SON 15 DAKİKALARI AÇIKLAYAMIYORUM
                Ghezzal, "2. golü bulsak maç bitecekti. Son 15 dakikalardaki düşüşü açıklamak zor" dedi. Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ghezzal, "Üzgünüz. Biz buraya kazanmak için gelmiştik. 2. golü bulsak maç bitecekti. Maçların son 15 dakikasında düşüşe geçmemizi açıklamak gerçekten zor. Son bölümü daha rahat oynamamız gerekiyor. Çünkü maç 1-0 olduğunda skoru korumak için çok büyük enerjı harcıyorsunuz" dedi. Yeni Malatya karşısında takımının golünü atan Alex Teixeira ise "Gol attığım için mutluyum ama skordan dolayı üzgünüm. Rakip kaleye kolay gittik ama atamadık. Maç 3-0 bile olabilirdi" ifadelerini kullandı.



                KARAVELİ: 2 PUAN KAYBETTİK
                Beşiktaş'ın hocası Önder Karaveli, Yeni Malatya maçı sonrası, "Kazanıp geri dönmemiz gereken bir oyundan 1-1 beraberlikle, bana göre 2 puan kaybederek dönüyoruz" dedi.

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